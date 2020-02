Ireen Wüst is zondag in Salt Lake City voor de vijfde keer in haar carrière wereldkampioene op de 1.500 meter geworden. De Brabantse was in de Utah Olympic Oval de snelste in 1.50,92.

Met haar tijd bleef Wüst slechts 22 honderdsten boven haar eigen Nederlands record, dat ze vorig jaar maart reed tijdens het WK allround in Calgary. De schaatsster van TalentNED reed de zesde tijd ooit op de schaatsmijl.

Wüst bleef bijna een seconde boven het wereldrecord, waarop ze zich ook had gericht. Die toptijd staat met 1.49,83 sinds maart vorig jaar op naam van de Japanse Miho Takagi.

Het is het tweede jaar op rij dat de 33-jarige Wüst de wereldtitel op de 1.500 meter verovert. Ze pakte het goud op de schaatsmijl ook in 2007, 2011 en 2013.

In totaal heeft Wüst nu veertien wereldtitels op haar palmares staan. Ook pakte ze drie keer goud op de 3.000 meter, eenmaal op de 1.000 meter en won ze met de Nederlandse ploeg vijf keer de ploegenachtervolging.

Takagi komt niet verder dan vierde plaats

De Russin Evgeniia Lalenkova, de directe tegenstander van Wüst, eiste met 1.51,13 het zilver voor zich op. Haar landgenote Elizaveta Kazelina maakte met 1.51,41 het podium compleet. Voor wereldrecordhoudster Takagi zat er met 1.51,58 niet meer in dan de vierde plaats.

Melissa Wijfje moest zich tevredenstellen met de vijfde plaats. De Zuid-Hollandse verbeterde met 1.51,78 haar persoonlijk record met 77 honderdsten. Joy Beune eindigde in 1.53,11 als tiende.

Wüst bracht het aantal Nederlandse gouden medailles tijdens dit toernooi op vijf. Eerder stuntte Jutta Leerdam met de winst op de 1.000 meter, wonnen de Nederlandse mannen op de ploegenachtervolging en triomfeerden zowel de Nederlandse mannen als vrouwen op de teamsprint.

Kjeld Nuis voegde daar op de slotdag de wereldtitel op de 1.500 meter aan toe en Jorrit Bergsma sloot het toernooi af met de winst op de massastart.

Ireen Wüst viert haar wereldtitel met haar verloofde Letitia de Jong. (Foto: Pro Shots)