De 1.500 meter voor vrouwen is begonnen! Joy Beune bijt in de eerste rit het spits af tegen de Chinese Qi Yin. De Nederlandse wint het onderlinge duel en komt tot 1.53,10. Dat is geen persoonlijk record, want dat staat op 1.52,78. Daar zal Beune niet tevreden mee zijn.