Sjinkie Knegt is blij verrast met de manier waarop hij zich zondag staande hield op de relay bij de wereldbekerfinale in Dordrecht. De topshorttracker maakte dit weekend zijn rentree en hielp de Nederlandse ploeg aan een zilveren medaille.

Dankzij een fraaie inhaalactie van Knegt leek Oranje zelfs even op weg naar het goud, maar uiteindelijk bleek Canada nipt te sterk. Het zilver leidde echter ook tot grote tevredenheid.

"Ik denk dat we weer een ouderwetse Sjinkie hebben gezien. Het ging heel lekker. Ik kon een paar mooie acties maken en heb er zelf ook zeker van genoten", zei Knegt voor de camera van de NOS.

"Ik weet niet of het mijn ervaring en slimheid is. Het is shorttrack, je moet zoiets gewoon kunnen. Ik heb mijn best gedaan en ervan genoten. Ik had wel gehoopt dat ik dit kon, maar niet verwacht."

Sjinkie Knegt kon zich op de 1.000 en 1.500 meter niet mengen in de strijd om de medailles. (Foto: Pro Shots)

'Ik kan alleen maar blij zijn'

De dertigjarige Knegt maakte in Dordrecht zijn rentree nadat hij lang aan de kant stond vanwege ernstige brandwonden, opgelopen bij een ongeluk met de houtkachel bij hem thuis.

Vrijdag maakte de Fries al zijn eerste meters en reed ook de 1.000 en 1.500 meter. Op die afstanden kon hij niet meedoen om de medailles, maar de medaille op de relay maakte alles goed. "Dat het allemaal zo uitpakt; ik kan alleen maar blij zijn. Dit is toch fantastisch?"

De World Cup-finale in Dordrecht gold voor de shorttrackers als voorbereiding op de WK, die van 13 tot en met 15 maart in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel wordt gehouden.