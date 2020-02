Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting en Rianne de Vries hebben zondag bij de World Cup-finale in Dordrecht de halve finales van de 1.000 meter bereikt. Eerder op de dag overleefden op de 500 meter eveneens drie Nederlanders de kwartfinales.

Knegt, die in Dordrecht zijn rentree maakt nu hij is hersteld van ernstige brandwonden, kwam prima voor de dag in de kwartfinales van de kilometer. Dankzij een mooie inhaalmanoeuvre werd hij tweede in zijn heat, waarmee hij door is. Breeuwsma redde het niet.

Bij de vrouwen plaatste olympisch kampioene Schulting zich zoals verwacht zonder problemen voor de halve finales. Ze was de snelste in de tweede heat. Twee races later kwalificeerde ook De Vries zich, in tegenstelling tot de pas achttienjarige Nederlandse Georgie Dalrymple.

Op de 500 meter eindigde Yara van Kerkhof in de eerste van vier kwartfinaleheats als tweede achter de Chinese Qu Chunyu. In de vierde race was Lara van Ruijven de snelste. Xandra Velzeboer kwam in haar heat een dramatische start niet meer te boven.

Bij de mannen kwam Itzhak de Laat vallend over de finish, maar hij deed dat als tweede en is dus door. Sven Roes en Dylan Hoogerwerf kwamen in hun heat tekort en zijn dus niet meer in de race voor een medaille.

Schulting pakte zaterdag al goud

De halve finales en de eindstrijd van de 1.000 en 500 meter zijn later op zondag, net als de strijd om de medailles op de relay. Zaterdag pakte Schulting al goud op de 1.500 meter en was er brons voor De Laat op de kilometer.

De dertigjarige Knegt maakte zaterdag al zijn eerste meters, waarbij hij de B-finale op de 1.500 meter won en zich met de relayploeg voor de finale plaatste.