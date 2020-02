Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting en Rianne de Vries hebben zondag bij de World Cup-finale in Dordrecht de finale van de 1.000 meter misgelopen. Op de 500 meter was er goud voor Lara van Ruijven en zilver voor Yara van Kerkhof.

Knegt, die in Dordrecht zijn rentree maakt nu hij is hersteld van ernstige brandwonden, kwam de kwartfinales nog prima door. In de halve eindstrijd moest hij echter twee Zuid-Koreanen voor zich dulden en werd hij ook nog gediskwalificeerd.

Bij de vrouwen plaatste olympisch kampioene Schulting zich zoals verwacht zonder problemen voor de halve finales, maar daarin ging het mis; door een val werd ze laatste. De Vries kwam in de andere halve eindstrijd niet verder dan de vierde plek.

Op de 500 meter imponeerden Van Ruijven en Van Kerkhof al in hun halve finale - ze startten hard en werden overtuigend als eerste en tweede - en die lijn trokken ze in de eindstrijd door. Het Nederlandse duo domineerde opnieuw en het was wereldkampioene Van Ruijven die als eerste over de streep kwam.

Bij de mannen werd De Laat op de 500 meter keurig tweede in zijn halvefinalerace, maar in de eindstrijd kon hij het niet waarmaken. De Nederlander eindigde als vierde. Sven Roes en Dylan Hoogerwerf kwamen eerder in de kwartfinales al tekort.

Schulting pakte zaterdag wél goud

Later op de dag strijdt Nederland bij zowel de vrouwen als mannen nog om de medailles in de finale van de relay. Zaterdag pakte Schulting goud op de 1.500 meter en was er brons voor De Laat op de kilometer.

De dertigjarige Knegt maakte zaterdag al zijn eerste meters sinds zijn lange absentie, waarbij hij de B-finale op de 1.500 meter won en zich met de relayploeg voor de finale plaatste.