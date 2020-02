De Nederlandse shorttracksters hebben zondag op imponerende wijze goud gepakt op de relay bij de wereldbekerfinale in Dordrecht. Op de 500 meter was de zege voor Lara van Ruijven. De teruggekeerde Sjinkie Knegt pakte met de Nederlandse shorttrackers zilver op de relay.

De vrouwenploeg, bestaande uit Schulting, Van Ruijven, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries, was oppermachtig in de finale. Het zilver was voor Canada en het brons ging naar Zuid-Korea.

Later leken ook de Nederlandse mannen - Knegt, Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Sven Roes - op weg naar goud toen de leiding werd genomen dankzij een mooie manoeuvre van Knegt, maar uiteindelijk moest genoegen worden genomen met zilver achter Canada. Het brons was voor China.

Van Ruijven vierde met de vrouwen haar tweede succes van de dag. In de finale van de 500 meter imponeerde ze al samen met Van Kerkhof; het Nederlandse duo ging hard van start, domineerde en kwam samen over de streep. Het goud was voor wereldkampioene Van Ruijven.

Bij de mannen werd De Laat op de 500 meter keurig tweede in zijn halvefinalerace, maar in de eindstrijd kon hij het niet waarmaken. De Nederlander eindigde als vierde. Roes en Dylan Hoogerwerf kwamen eerder in de kwartfinales al tekort.

Lara van Ruijven (links) en Yara van Kerkhof gaven de 500 meter kleur namens Nederland. (Foto: Pro Shots)

Knegt en Schulting lopen finale mis

Bij de 1.000 meter grepen Knegt, die in Dordrecht zijn rentree maakt nu hij is hersteld van ernstige brandwonden, en Schulting naast een finaleticket. Knegt werd in de halve eindstrijd gediskwalificeerd en olympisch kampioene Schulting viel. De Vries kwam in de halve eindstrijd niet verder dan plek vier.

Zaterdag pakte Schulting goud op de 1.500 meter en was er brons voor De Laat op de kilometer. Het Nederlandse medailletotaal werd zondag dus verder aangevuld dankzij de relayploegen en Van Ruijven.

De dertigjarige Knegt maakte zaterdag al zijn eerste meters sinds zijn lange absentie, waarbij hij de B-finale op de 1.500 meter won en zich met de relayploeg voor de finale plaatste.

Sjinkie Knegt kon zijn rentree individueel niet opluisteren met een finaleplek op de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)