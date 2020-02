Sinds 2007 was Martina Sáblíková bij de WK afstanden onklopbaar op de 5 kilometer. Natalia Voronina maakte zaterdag in Salt Lake City een einde aan die reeks van tien wereldtitels op rij en weinig mensen waren blijer voor de Russische dan haar voorganger.

Een halfuurtje nadat ze haar wereldtitel en wereldrecord op de 5 kilometer is kwijtgeraakt, lacht Sáblíková om de vraag of het gek is dat ze zich na dertien jaar geen wereldkampioen meer mag noemen op de langste afstand.

"Nee, kom op hè", antwoordt de 32-jarige Tsjechische. "Er moest een keer een einde aan die reeks komen. Het is normaal in de sport dat je soms ook verliest. Bovendien: ik reed een persoonlijk record, dus ik kan alleen maar tevreden zijn over mijn eigen race."

Sáblíková dook in de Utah Olympic Oval met 6.41,18 bijna een seconde onder haar eigen wereldrecord, maar ze moest vervolgens lijdzaam toezien hoe Voronina in de slotrit historie schreef door als eerste vrouw een 5 kilometer te schaatsen onder de 6.40 minuten: 6.39,02.

"Wow, wat een tijd. Na zo'n rit kan ik alleen maar blij zijn voor Voronina en haar vertellen dat ze mijn held is", zei Sáblíková. "Ik heb vijf keer geprobeerd om onder de 6.40 te schaatsen en het is me nooit gelukt. En nu rijdt zij even in de 6.39. Ik heb na de race tegen haar gezegd dat ze het geweldig gedaan heeft."

218 Video Dag 3 WK afstanden: 'Zelfs Leerdam had goud niet verwacht'

Voronina had niet door hoe hard ze ging

De 25-jarige Voronina reed in Salt Lake City naar haar eerste wereldtitel, nadat ze de afgelopen jaren al vijf keer brons had veroverd bij de WK afstanden en twee jaar geleden op de olympische 5 kilometer ook als derde is geëindigd.

"Dit is niet gewoon, ik kan het nog niet geloven", lachte de Russische, wijzend naar haar gouden medaille. "Tijdens mijn race had ik niet door dat ik zo hard ging, ik hoorde alleen van mijn coach dat ik onder het schema van Sáblíková zat. Pas toen ik met nog één ronde te gaan hoorde dat ik een voorsprong van 2,5 seconde had, wist ik dat ik wel eens een wereldrecord kon schaatsen."

Voronina twijfelde er na het nieuwe wereldrecord van de titelverdedigster niet aan of ze vol voor goud zou gaan. "Ze was er klaar voor om te winnen. En als je geen risico neemt, win je niet", zei haar coach Paweł Abratkiewicz. "Na haar derde plek donderdag op de 3 kilometer zei ik al tegen Natalia: 'jouw tijd komt nog wel'. Nou, dat klopte. En dan ook nog met een historische tijd."

Voronina wilde er vlak na haar race nog niet bij stilstaan dat ze een einde heeft gemaakt aan de historische reeks van tien wereldtitels op rij van Sáblíková. "Ik kan nog even niet denken aan wie ik verslagen heb en hoelang zij al de beste was", glimlachte de nieuwe wereldkampioene.

164 Video Visser valt over de finish: 'Mijn benen werden niet meer aangestuurd'

Visser keek met pijn in hart naar race van Voronina

Op gepaste afstand van Voronina en Sáblíková pakte Esmee Visser het brons op de 5 kilometer. De olympisch kampioene ging voor goud, maar gaf met een tijd van 6.46,68 ruim zeven seconden toe op de winnares.

"Ik heb met pijn in mijn hart naar de rit van Voronina gekeken", treurde de Nederlandse. "Ik had echt gehoopt dat ik zelf iets moois kon laten zien hier, dat ik zo'n uitschieter zou hebben. Ik heb ook het idee dat ik het zou kunnen en dan doet het pijn als het niet lukt."

Visser had in de slotfase van de 5 kilometer - net als twee dagen eerder op de 3 kilometer - problemen met de aansturing van haar onderbenen. "Ik kon er niet goed meer mee sturen en dat schaatst natuurlijk best lastig."

"Ik moet reëel zijn, meer dan brons zat er niet in vandaag. Het moet de komende jaren beter, het voelt ook alsof ik beter kan, maar het is er dit seizoen niet uit gekomen."