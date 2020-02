Sven Kramer, Marcel Bosker en Douwe de Vries prezen Patrick Roest zaterdag na hun wereldtitel op de ploegenachtervolging. De wereldkampioen allround schikte zich na twee lastige dagen in Salt Lake City in een bijrol.

"Helaas voor Patrick moesten we hem ruilen voor Marcel", zei De Vries. "Alle respect voor hem, het teambelang ging even boven de individuele ambities. Dat vind ik supergoed."

De 24-jarige Roest was bij de WK afstanden de favoriet op de 5 en 10 kilometer, maar die afstanden eindigden met een diskwalificatie en een achtste plek in een deceptie voor de Lekkerkerker. Zaterdagochtend bepaalde bondscoach Jan Coopmans dat reserve Bosker een betere keuze was voor de ploegenachtervolging.

"Ik zag 's ochtends wat dofheid bij Patrick, berusting ook", aldus Coopmans. "Ik denk dat hij momenteel wat twijfelt aan zichzelf en dat is ook volkomen logisch. Maar dan wordt het wel gevaarlijk om hem in zo'n wedstrijd in te zetten, dus heb ik voor Patrick en voor het team de beslissing genomen om Marcel in te zetten."

De Vries: "Patrick heeft het de afgelopen twee dagen erg zwaar gehad. Het is lastig inschatten hoe dat precies doorwerkt, maar ik denk dat de bondscoach een beetje op safe heeft gespeeld. Met Marcel weet je dat je een heel goede vervanger hebt waarmee we ook een toptijd kunnen rijden."

Bosker: 'Ik ben Roest heel dankbaar'

Bosker kwam samen met De Vries en Kramer tot een wereldrecord van 3.34,68. Dat was ruim voldoende voor de zesde Nederlandse wereldtitel op rij op dit onderdeel; Japan eindigde in 3.36,41 als tweede.

De 23-jarige Bosker, die zich individueel niet had geplaatst voor de WK afstanden, baalde in eerste instantie dat hij reserve was. "Maar ik wist dat er een kans was dat ik moest rijden, dus ik heb me optimaal voorbereid. Voor Patrick was het vervelend dat hij niet kon rijden, maar ik ben hem heel dankbaar dat hij het teambelang voor heeft laten gaan en dat wij de kans hebben gekregen om dit wereldrecord te rijden."

Kramer benadrukte dat Nederland voor de achtervolging een team van vier schaatsers heeft, hoewel er maar drie mogen rijden. "Dat is de kracht van deze ploeg, we hadden hier vandaag in elke opstelling een wereldrecord kunnen rijden. Natuurlijk is het dan zuur en moeilijk te accepteren voor degene die niet rijdt. Ik ben blij dat er een bondscoach is die de uiteindelijk beslissing daarover neemt."

Voor de 33-jarige Fries was zijn achtste wereldtitel op de ploegenachtervolging een mooi einde van de WK na een lastig seizoen. "Drie maanden geleden werd ik nog dertiende op de 5 kilometer bij de wereldbeker in Minsk en dacht ik: nog twee van zulke wedstrijden en je ziet me nooit weer. Dan is het fijn dat ik weer zo kan schaatsen en goud kan winnen."