Jutta Leerdam staat al jaren bekend als een groot talent. Maar met haar wereldtitel op de 1.000 meter zaterdag in Salt Lake City - op 21-jarige leeftijd - ligt ze ook voor op haar eigen ambitieuze schema.

"Het is wel heftig dat ik de beste van de wereld ben", lachte Leerdam met de gouden medaille om haar nek. "Het eerste wat ik dacht toen ik gewonnen had, was: ik ben nog zo jong en nu al wereldkampioen, wat gaat er nog komen?"

De wereldkampioene bij de junioren van 2017 veroverde in de Utah Olympic Oval na de Nederlandse en de Europese titel ook de wereldtitel op de 1.000 meter. Met een tijd van 1.11,84 schaatste ze een dik Nederlandse record en was ze bijna een halve seconde sneller dan de Russische Olga Fatkulina, die tweede werd in 1.12,33.

"Ik ben heel blij, kan het nog steeds niet helemaal geloven", glunderde Leerdam, die Nederland de eerste individuele titel van de WK bezorgde. "Toen het zeker was dat ik gewonnen had, kwamen de tranen en realiseerde ik me dat ik op 21-jarige leeftijd al WK-goud heb. Dat was een heel mooi moment."

154 Video Leerdam: 'Ik kon niet juichen, maar huilen van blijdschap'

Verweij is behulpzame vriend en kritische coach

De eerste met wie zat dat moment deelde, was haar vriend Koen Verweij. De 29-jarige Noord-Hollander is officieel niet de coach van Leerdam, maar hij heeft veel invloed op haar schaatscarrière.

"Het aandeel van Koen in deze wereldtitel is heel groot", aldus Leerdam. "Ik dacht dat het nog te vroeg was voor mij om wereldkampioen te worden, maar hij heeft altijd in me geloofd en me verteld dat ik het kon. Ha, nu heb ik bewezen wat hij altijd gezegd heeft, dat geeft een heel goed gevoel."

Verweij omschreef zichzelf een paar minuten eerder als "een behulpzame vriend en soms een kritische coach". "Dat is weleens moeilijk voor Jutta, maar ik zeg altijd: het is voor het grote doel. Nou, dat grote doel heeft ze wat sneller dan verwacht gehaald. Het is echt heel knap dat ze dit nu al laat zien, al denk ik dat ze haar limieten nog lang niet heeft bereikt."

"Jutta is fysiek zo sterk, en ze heeft er een goede kop op zitten. Ze is een echte winnaar, een tweede plek is niet goed genoeg. En ze is heel professioneel met haar sport bezig, ze wil altijd beter en heeft nooit het gevoel dat ze het goed genoeg doet."

Verweij is soms de enige persoon die nog kritischer op Leerdam is dan zijzelf. "Dat houdt me scherp", lacht Leerdam. "Maar dat is alleen op de ijsbaan, thuis liggen we gewoon op de bank als een normaal stel. We willen het niet continu over schaatsen hebben."

Jutta Leerdam met haar gouden medaille. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben ook echt een trainingsbeest'

Leerdam, met haar 237.000 volgers op Instagram, is ook al enige tijd populair buiten de schaatswereld. "Ik vind foto's maken en delen met mijn volgers leuk, het is vooral ontspanning. Maar als Instagram te veel energie kost en mijn sport schaadt, stop ik er gelijk mee."

"Want wat mensen misschien niet weten of zien op Instagram, is dat ik onwijs hard werk. Ik kan best een beetje een divaatje zijn, maar ik ben ook echt een trainingsbeest. Ik zal nooit minder doen dan op mijn schema staat, wil nergens iets laten liggen of iets aan het toeval over laten. Mijn belangrijkste doel is dit: wereldkampioen worden."