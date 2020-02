Thomas Krol was het zaterdag niet eens met zijn diskwalificatie op de 1.000 meter bij de WK afstanden in Salt Lake City. De 27-jarige schaatser raakte door de straf een bronzen medaille kwijt.

"Ik hoor de uitslag te respecteren, maar het is wel heel zuur", baalde Krol. "Of ik me bestolen voel? Een beetje wel. Ik heb de derde tijd gereden en het is heel vervelend als die podiumplek je op deze manier wordt afgepakt."

De rijder van Jumbo-Visma waaierde richting de doorkomst na 600 meter uit de binnenbocht, waardoor hij in de baan van zijn tegenstander Viktor Mushtakov kwam. De Rus kwam even overeind en de scheidsrechters bepaalden na afloop dat hij gehinderd was door Krol.

"Op het moment dat het gebeurde, had ik het idee dat er genoeg ruimte was. En dat denk ik eigenlijk nog steeds", zei de Nederlander. "Ik wil niet zeggen dat Mushtakov moedwillig inhield - hij maakt die beslissing natuurlijk ook een in split second bij 60 kilometer per uur - maar ik had niet het gevoel dat ik iets verkeerds deed."

De scheidsrechters dachten daar na het bestuderen van de beelden anders over. "Dat is gebaseerd op één beeld en daar zie je hem inderdaad inhouden. Toen ik die herhaling in het stadion zag, dacht ik wel: shit", aldus Krol. "Maar er zijn niet genoeg camerastandpunten om de beelden vanuit alle hoeken te bekijken, dat vind ik wel een minpunt voor de scheidsrechters."

Krol gaat voor revanche op 1.500 meter

De wereldtitel had er sowieso niet in gezeten voor Krol, want Pavel Kulizhnikov was met een nieuw wereldrecord een klasse apart. De Rus sloeg met een tijd van 1.05,69 een gat van meer dan een seconde op de oude wereldrecordhouder Kjeld Nuis (die zilver pakte in 1.06,73) en Krol (die 1.06,74 klokte).

"Als ik goud had gewonnen en gediskwalificeerd was, had het nog meer pijn gedaan", zei Krol. "Maar ik kan hier niet mijn schouders over ophalen en doorlopen alsof het met niks doet."

"Dit doet namelijk echt heel veel pijn. Dit is geen clubwedstrijd, het is een WK waar ik heb hard voor getraind heb. Ook al was het brons en kwam ik voor goud, die medaille wil ik niet kwijtraken."

De specialist op de middellange afstand krijgt zondag een kans op revanche op de 1.500 meter, de afstand waarop hij Europees kampioen is. "Deze diskwalificatie zal nog wel even doorwerken, maar ik wist van tevoren al dat ik op de 1.500 meter meer kans op goud heb. Natuurlijk ga ik hier van balen, maar het helpt me niet as ik nog heel lang in zak en as ga zitten."