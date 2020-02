Jutta Leerdam heeft zaterdag bij de WK afstanden voor een stunt gezorgd door in een Nederlands record de wereldtitel op de 1.000 meter te veroveren. Ze zorgde bovendien voor de eerste individuele gouden medaille voor Nederland in Salt Lake City.

Leerdam snelde naar een indrukwekkende tijd van 1.11,84, waarmee ze maar twee tienden boven het wereldrecord van Brittany Bowe bleef. Ze verbeterde bovendien de nationale toptijd van Jorien ter Mors, die in februari 2017 in Calgary tot een tijd van 1.12,53 kwam.

De favorieten voor de wereldtitel konden niet tippen aan de tijd van Leerdam, die als enige onder de minuut en twaalf seconden dook. De Russin Olga Fatkulina eindigde als tweede in 1.12,33 en de Japanse Miho Takagi pakte in 1.12,34 het brons.

De 21-jarige Leerdam liet vorige maand met haar gouden medaille bij de EK afstanden in Thialf al zien in uitstekende vorm te zijn. Dit is haar eerste individuele medaille op een WK.

Wüst en Letitia de Jong noteren persoonlijk record

Ook de andere Nederlandse vrouwen op de 1.000 meter reden een verdienstelijke rit. Wüst kwam tot een tijd van 1.12,64 en noteerde daarmee een persoonlijk record. Ze belandde met die tijd wel net naast het podium (vierde). Letitia de Jong eindigde als negende met een persoonlijk record van 1.12,99.

De medaillewinnaressen van vorig jaar grepen in Salt Lake City overigens allemaal naast het eremetaal. Bowe, de wereldkampioen van 2019, eindigde op de teleurstellende achtste plek en ook Nao Kodaira (zesde) en Vanessa Herzog (elfde) konden de verwachtingen niet waarmaken.

Bij de mannen hadden de Nederlanders ook kans op goud op de 1.000 meter, maar de wereldtitel ging in een wereldrecord naar Pavel Kulizhnikov. Kjeld Nuis moest zich met zilver tevredenstellen.