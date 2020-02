Pavel Kulizhnikov heeft zaterdag bij de WK afstanden in een wereldrecord goud veroverd op de 1.000 meter. Kjeld Nuis moest zich met zilver tevredenstellen, terwijl Thomas Krol door een diskwalificatie naast een bronzen medaille greep in Salt Lake City.

De 25-jarige Kulizhnikov bleek een klasse apart in de Utah Olympic Oval. De Rus reed naar een indrukwekkende tijd van 1.05,69 en verbeterde zo het wereldrecord dat Nuis vorig jaar maart in Salt Lake City neerzette (1.06,18.)

Voor Kulizhnikov is het zijn tweede wereldtitel op de 1.000 meter, nadat hij zich bij de WK afstanden van 2016 in Kolomna al eens de beste toonde op die afstand. De Rus veroverde vrijdag in Salt Lake City al de wereldtitel op de 500 meter.

Kulizhnikov was de enige schaatser die onder de minuut en zes seconden dook op de 1.000 meter. Regerend olympisch kampioen Nuis kwam het dichtst in de buurt van de ongenaakbare Rus, maar reed geen foutloze rit en was een seconde trager: 1.06,73.

Krol grijpt door diskwalificatie naast brons

In de persoon van Krol leek er naast Nuis nog een Nederlander op het podium te eindigen - hij reed met 1.06,74 de derde tijd in Salt Lake - maar de schaatser van Jumbo-Visma werd na afloop van de race gediskwalificeerd.

Krol hinderde zijn Russische tegenstander Viktor Mushtakov en zag zijn bronzen plak naar de Canadees Laurent Dubreuil gaan. Vorig jaar pakte de 27-jarige Krol nog zilver op de WK afstanden.

Kai Verbij, de wereldkampioen van 2019, kwam niet in de buurt van een tweede wereldtitel. De Nederlander eindigde met een tijd van 1.07,05 op de zesde plek.