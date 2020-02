Natalia Voronina heeft Martina Sáblíková zaterdag bij de WK afstanden verrassend van haar elfde wereldtitel op rij afgehouden op de 5.000 meter. De Russin reed in een wereldrecord naar het goud in Salt Lake City, waar Esmee Visser brons veroverde.

De 32-jarige Sáblíková leek met een tijd van 6.41,18 in een wereldrecord een nieuwe wereldtitel te pakken, maar de zeven jaar jongere Voronina bracht daar in de laatste rit verandering in. Ze bleek dik twee seconden sneller dan de Tsjechische (6.39,02) en veroverde haar eerste WK-medaille op een individuele afstand.

Het wereldrecord stond op naam van Sáblíková, die in maart 2019 bij de WK allround in Calgary een tijd van 6.42,01 noteerde. Door de mondiale toptijd van Voronina op de 5.000 meter zijn nu alle wereldrecords in het schaatsen in Salt Lake City neergezet.

De laatste keer dat iemand anders dan Sáblíková de wereldtitel op de 5 kilometer veroverde, was Anni Friesinger in 2005. Drievoudig olympisch kampioene Sáblíková had haar tweede gouden medaille op deze WK afstanden kunnen veroveren, nadat ze donderdag zegevierde op de 3 kilometer.

Visser legde met een tijd van 6.46,68 beslag op het brons in de Utah Olympic Oval. De regerend olympisch kampioene op de 5.000 meter, die vorig jaar nog WK-zilver pakte achter Sáblíková, kwam al vallend over de streep.

Ook Irene Schouten reed een verdienstelijke rit in Salt Lake. De Noord-Hollandse kwam binnen in 6.50,59, goed voor de zevende plek én een persoonlijk record. Ze was eind vorig jaar in Heerenveen vier seconden trager.

Natalia Voronina veroverde goud op de 5.000 meter. (Foto: Pro Shots)