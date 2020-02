Achtervolging mannen

Leerdam stunt met titel op 1.000 meter

Zuid-Hollandse rijdt Nederlands record

Kulizhnikov superieur op 1.000 meter

Rus verpulvert wereldrecord

Voronina stunt op 5.000 meter

Russin rijdt wereldrecord

Goedenavond en welkom in het liveblog van de WK afstanden. Mijn naam is Youri Kocken en ik houd je de komende uren op de hoogte van de ontwikkelingen in Salt Lake City.