Sjinkie Knegt heeft zaterdag bij zijn rentree op een individueel nummer de B-finale gewonnen bij de wereldbekerfinale op de 1.500 meter. Bij de vrouwen veroverde Suzanne Schulting goud op de langste afstand in Dordrecht.

Knegt eindigde in zijn halve finale op de derde plaats, terwijl de twee besten later op zaterdag in de finale uitkomen. De heat werd stilgelegd nadat in korte tijd vier schaatsers, onder wie Knegt, ten val waren gekomen. Er volgde een herstart, waarbij Knegt de Zuid-Koreaan Lee June-seo en de Canadees Steven Dubois voor moest laten gaan.

In de finale kwam Lee juichend over de streep, maar hij werd in de laatste meter geklopt door zijn landgenoot Park Ji-won. Die schreef ook het eindklassement op de 1.500 meter van de wereldbeker op zijn naam.

Knegt toonde zich erg blij met zijn zege in de B-finale. De dertigjarige Fries rekende af met landgenoten Sven Roes, Friso Emons en de Japanner Keita Watanabe.

Het publiek in Dordrecht beloonde Knegt met een luid applaus. Het was zijn eerste individuele wedstrijd sinds hij ruim een jaar geleden ernstige brandwonden opliep. Vrijdag maakte de dertigjarige Fries al zijn rentree in de relay.

Knegt in actie in Dordrecht. (Foto: Pro Shots)

Schulting wel naar finale op 1.500 meter

Schulting veroverde op onnavolgbare wijze goud op de 1.500 meter. Bij het ingaan van de laatste ronde had de 22-jarige Friezin een ruime achterstand op Kim Ji-Yoo, maar ze wist haar schaats nog net voor de Zuid-Koreaanse over de finish te drukken.

De olympisch kampioen op de 1.000 meter wist in Dordrecht drie Zuid-Koreaanse vrouwen voor te blijven. Schulting won net als vorig jaar het eindklassement in de wereldbeker op de 1.500 meter.

Xandra Velzeboer wist zich net niet te plaatsen voor de finale op dezelfde afstand. De negentienjarige Culemborgse moest in haar heat de Koreaanse Kim Ji-yoo en Noh Ah-rum voorlaten en kwam als derde over de streep.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de winnende race van Schulting.

Van Ruijven grijpt naast medailles op 1.000 meter

Op de 1.000 meter eindigde Lara van Ruiven als vijfde en laatste in finale. Eerder op dag kwam ze zowel de kwartfinale als de halve finale als eerste over de streep.

In de finale ging Van Ruijven vroeg op kop rijden, maar ze kon die leidende positie niet vasthouden. De zege ging naar Lee Bin-yu uit Zuid-Korea.

Itzhak de Laat bereikte de eindstrijd van de 1.000 meter bij de mannen. Daarin kwam hij ten val terwijl hij om de eerste plek streed.