Sjinkie Knegt heeft vrijdag vooral genoten van de relay bij de wereldbeker in Dordrecht. De shorttracker maakte zijn rentree nadat hij ruim een jaar geleden ernstige brandwonden opliep.

"Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk te genieten en dat ging best goed", zei Knegt. Samen met Daan Breeuwsma, Ithzak de Laat en Sven Roes eindigde Knegt achter Canada en Zuid-Korea als derde in de kwartfinale.

De eerste twee landen plaatsten zich rechtstreeks voor de halve finales. Op basis van tijd mag Nederland ook door naar de halve eindstrijd. Daarin zijn zaterdag Rusland, Japan en opnieuw Zuid-Korea de tegenstanders.

Het ging nog even mis voor Nederland, toen Knegt en Breeuwsma bij een wissel een gat moesten laten vallen. "De communicatie met Daan ging bij de laatste wissel niet vlekkeloos en dat resulteerde in een kleine fout", keek Knegt terug op het moment. "Dat zal beter moeten de volgende keer."

218 Video Knegt maakt na 400 dagen rentree: "Ik heb er erg van genoten"

Knegt moest wennen aan nieuwe opstelling

De dertigjarige Fries was voorheen altijd de shorttracker die de laatste rondes tot de finish moest volmaken. Bij zijn rentree had hij een minder prominente rol en Knegt moest even wennen aan die opstelling.

"Die fout die Daan en ik op het einde maken, komt gewoon doordat ik het niet gewend ben. Normaal werd ik altijd gelanceerd voor de laatste rondes, nu moest ik zelf iemand afduwen."

Knegt op kop van de relay in Dordrecht. (Foto: Pro Shots)

Knegt komt ook in actie op 1.000 en 1.500 meter

In Dordrecht komt Knegt later dit weekend ook in actie op de 1.000 en 1.500 meter. Omdat hij een wildcard kreeg van de organisatie, is hij direct geplaatst voor de hoofdschema's op deze afstanden.

De World Cup Finals in Dordrecht zijn op vrijdag van start gegaan en duren tot en met zondag. De wereldbeker geldt voor de shorttrackers als voorbereiding op de WK van 13 tot en met 15 maart in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.