Na de 5 kilometer liep ook de 10 kilometer bij de WK afstanden uit op een deceptie voor Patrick Roest. De beste stayer van dit seizoen zit vol vraagtekens over zijn slechte optredens in Salt Lake City.

"Ik voel me niet eens zo slecht, alleen mijn benen doen niet wat ze horen te doen", treurde de 24-jarige Roest vrijdag op de Utah Olympic Oval. "Het gaat gewoon niet en dat is zwaar kut."

De schaatser van Jumbo-Visma eindigde op de 10 kilometer slechts als achtste, op meer dan een halve minuut van de Canadese winnaar Graeme Fish. Een dag eerder noteerde hij de vierde tijd op de 5 kilometer, voordat hij vanwege het vergeten van zijn armbandje uit de uitslag werd geschrapt.

Het is een hard gelag voor Roest, die dit seizoen in aanloop naar de WK maar één keer werd verslagen op de 5 of 10 kilometer; eind december werd hij bij de NK afstanden twee achter Jorrit Bergsma op de langste afstand.

"Het hele seizoen ging het goed, maar nu lopen mijn benen al na vijf rondjes vol", baalde de wereldkampioen allround. "Ik heb daar geen verklaring voor en dat is een heel vervelend en frustrerend gevoel. Vorige week in Calgary merkte ik al dat ik iets minder was, maar toen won ik nog wel de 5 kilometer. Het verschil met deze week is wel heel groot. Ik snap gewoon niet dat de klap opeens zo hard aankomt."

114 Video Roest niet in vorm op WK: 'Het lichaam wil gewoon niet'

Roest dacht niet aan uitstappen tijdens 10 kilometer

Een mogelijk verklaring is dat Roest dit seizoen relatief veel wedstrijden heeft gereden. Hij richt zich op drie afstanden (1.500, 5.000 en 10.000 meter) en reed vier van de vijf wereldbekers deze winter.

"Ik weet niet of ik te veel hooi op mijn vork genomen heb. Ja, ik heb veel World Cups gereden, maar heb ook steeds gewonnen. Ik wil ook wedstrijdritme houden, houd er niet van om de ene na de andere wedstrijd over te slaan en alleen maar te trainen. Ik vind wedstrijden leuk en denk ook dat ze me beter maken. Maar waarom het dan nu zoveel minder gaat… Dat weet ik ook niet."

Roest overwoog tijdens zijn lijdensweg op de 10 kilometer niet om uit te stappen, zoals de Kazach Dmitry Morozov, de Italiaan Nicola Tumolero en de Rus Alexander Rumyantsev wel deden.

"Ik heb nog nooit eerder gezien dat drie schaatsers hun 10 kilometer niet afmaakten", zei de Nederlander. "Ik heb er zelf niet aan gedacht. Ik wilde hoe dan ook een tijd neerzetten en had toch ook nog de hoop dat ik ergens een tweede leven zou vinden. Jammer genoeg werd het knokken tot het einde."

Roest rijdt bij de WK in principe zaterdag nog de ploegenachtervolging en zondag de 1.500 meter. Dag drie van de WK start om 20.30 uur (Nederlandse tijd) met de 5.000 meter voor vrouwen, gevolgd door de 1.000 meter mannen, 1000 meter vrouwen en de ploegenachtervolging.