Pavel Kulizhnikov liep donderdag bij de WK afstanden in Salt Lake City door een val in de teamsprint een blessure aan zijn rechterschouder op, maar hij schaatste een dag later ogenschijnlijk zonder al te veel problemen naar zijn derde wereldtitel op de 500 meter.

"Het was geen makkelijk race door mijn schouder, ik moest heel voorzichtig zijn", zei de 25-jarige Kulizhnikov na de 500 meter. "Voor mijn gevoel ging ik heel rustig, ik dacht dat ik 34,3, of 34,4 had gereden, maar blijkbaar heeft het ijs me geholpen. Ha, het is karma; donderdag zorgde het ijs ervoor dat ik viel en vrijdag hielp het me aan de winst."

De Rus ging op de openingsdag van de WK op de snelste ijsbaan ter wereld hard onderuit op de teamsprint, waardoor zijn rechterschouder uit de kom ging. Dat is een oud probleem voor de sprinter, waar hij sinds een operatie in het seizoen 2014/2015 last van heeft.

Desondanks was Kulizhnikov vrijdag wederom een klasse apart op de 500 meter. Hij klokte 33,72 op de Utah Olympic Oval, waarmee hij slechts elf honderdsten boven zijn wereldrecord bleef. Hij was veel sneller dan zijn landgenoot en titelverdediger Ruslan Murashov (zilver in 33,99) en de Japanner Tatsuya Shinhama (brons in 34,03).

Ondanks de tweede tijd ooit en de afgetekende overwinning leefde in het Russische kamp het idee dat Kulizhnikov niet op de top van zijn kunnen had gepresteerd. "Ik denk dat Pavel meer risico had genomen op de 500 meter als hij donderdag niet gevallen was", zei bondscoach Kosta Poltavets.

"Of ik harder had gekund? Natuurlijk, het kan altijd harder", lachte Kulizhnikov, die vier jaar geleden als eerste schaatser onder de 34 seconden reed op de kortste afstand. "Een 33'er is voor mij niet heel speciaal meer. Wat de volgende grens is? Ha, met een goede opening en een heel goede ronde kan ik 33,33 rijden."

Ntab maakte te veel foutjes

In de schaduw van de Russen en de Japanners speelden de Nederlandse sprinters een bijrol op de 500 meter. Kai Verbij was de beste Oranje-schaatser op plek tien (34,32), terwijl Jan Smeekens (twaalfde in 34,45) en Dai Dai Ntab (dertiende in 34,48) buiten de top tien eindigden.

Voor tweevoudig Nederlands kampioen Ntab betekende dat wederom een teleurstelling op een WK, nadat hij in 2017 in Zuid-Korea viel en vorig jaar in Inzell achtste werd.

"Ik reed vandaag gewoon een heel rommelige race", zei de sprinter van Team Reggeborgh, die niet voor het eerst dit seizoen begon met een valse start. "Ik maakte te veel foutjes in de eerste 300 meter en dan is het eigenlijk wel klaar. Het is echt balen dat ik de vorm die ik heb niet kan laten zien.

Ntab reed twee weken geleden bij een trainingswedstrijdje in Salt Lake City nog 34,1, maar op het moment dat het er echt om ging, kon hij die tijd niet evenaren of verbeteren. "Die 34,1 was bijna tussen neus en lippen door, ik reed toen eigenlijk beter omdat ik niet bezig was met dat het nú moest gebeuren."

"Ik moet echt naar mezelf gaan kijken en bedenken hoe ik mezelf beter kan focussen voor dit soort wedstrijden, hoe ik ervoor ga zorgen dat ik geen fouten maak. Het is lastig, want je wil op een WK gretig zijn, maar niet té gretig. Daar moet ik nog een keer op een goede manier uit zien te komen."