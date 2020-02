De 22-jarige Canadees Graeme Fish schreef vrijdag geschiedenis door bij de WK afstanden in een wereldrecord goud te winnen op de 10 kilometer. Met hulp van zijn ploeggenoot en de vorige wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen.

Halverwege zijn ereronde valt de eerste niet-Nederlandse wereldkampioen op de 10 kilometer in de armen van een groepje Canadezen met allemaal een rode muts in de vorm van een vis op hun hoofd.

"Die heeft mijn moeder gemaakt", lacht Graeme Fish even later in de catacomben van de Utah Olympic Oval, terwijl hij naar zijn eigen muts wijst. "Ze wilde voor de wereldbeker van vorige week in Calgary iets hebben waardoor mijn familie opviel tussen al die Nederlandse fans. En eerlijk is eerlijk, ze zijn pretty cool."

De familie Fish, uit Moose Jaw in de Canadese staat Saskatchewan, viel vrijdag zeker op in Salt Lake City. Donderdag hadden ze al een aardig feestje gevierd na de bronzen medaille van Graeme op de 5 kilometer en dat werd een dag later nog eens verdubbeld na de wereldtitel op de 10 kilometer.

"Mijn familie heeft me mijn hele leven gesteund", zegt Graeme Fish. "Dat ze er vandaag waren terwijl ik goud won in een wereldrecord, is ontzettend speciaal. Wat een geweldige dag, ik kan het niet geloven."

220 Video Dag 2 WK afstanden: 'Familie Fish steelt de show met vissenmutsen'

Coach Schouten: 'Fish is getrouwd met het schaatsen'

Fish mag zijn familie ook bedanken voor zijn talent voor de lange afstanden. "Ik sprak vorige week zijn ouders en die vertelden dat zij ook mensen zijn die maar kunnen blijven doorgaan", aldus Bart Schouten. "Graeme is gewoon gebouwd als duursporter."

De bondscoach van de Canadese mannen noemt Fish een "supertalent". "Het is zo mooi om met die jongen te werken. Hij is een spons, zuigt alles op wat je hem vertelt. En hij is helemaal gek van schaatsen, noemt zichzelf getrouwd met de sport. Hij is de natuurlijke opvolger van Ted-Jan Bloemen."

Het was olympisch kampioen Bloemen die vrijdag zijn wereldrecord kwijtraakte (12.33,86 om 12.36,30) en achter Fish genoegen moest nemen met zilver, maar niemand was blijer voor de nieuwe wereldkampioen dan zijn teamgenoot.

"Ik ben heel erg trots op Graeme", zegt Bloemen. "We doen heel veel voor elkaar en hij is echt een goede vriend. Zonder hem had ik donderdag geen wereldkampioen kunnen worden op de 5 kilometer. Hij is een harde werker, die me elke dag motiveert in de trainingen. Ha, ik raak nu wel mijn wereldrecord kwijt, maar wie kan nou zeggen dat hij zijn opvolger heeft opgeleid?"

165 Video Gaat Fish het wereldrecordbord letterlijk breken? 'Let's go for it'

'Zonder Bloemen had ik hier niet gestaan'

Fish kan op zijn beurt nog steeds niet geloven dat hij elke dag mag trainen met de olympisch kampioen op de 10 kilometer. "Ted-Jan heeft me altijd gesteund, zonder hem had ik hier niet gestaan vandaag."

"Natuurlijk proberen we elkaar te verslaan, maar het was tekenend dat Ted-Jan tijdens mijn 10 kilometer degene was die het publiek opzweepte toen ik nog zes rondes moest rijden. Dat maakt ons team speciaal: we juichen altijd voor elkaar. Ik was nog steeds superblij geweest als Ted-Jan onder mijn tijd was gekomen."

Bloemen deed in de slotrit nog wel een poging om zijn wereldrecord terug te pakken, maar hij gaf uiteindelijk meer dan 11 seconden toe (12.45,01). Zondag, op de slotdag van de WK afstanden, zal Fish daarom zijn plekje krijgen op het wereldrecordbord op de Utah Olympic Oval.

"Ik heb tegen Graeme gezegd dat hij mijn voorbeeld moet volgen en mijn bordje letterlijk moet breken", doelt Bloemen glimlachend op het feit dat hij eind 2017 het bordje van Sven Kramer in duizenden stukjes brak nadat hij een wereldrecord op de 5 kilometer had geschaatst. "Ik hoop dat hij het doet."