De Nederlandse schaatssters hebben in de nacht van zaterdag op zondag bij de WK afstanden zilver veroverd. Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Melissa Wijfje werden tweede achter Japan, dat het wereldrecord verbeterde. Op de 500 meter heroverde Nao Kodaira de titel.

Wüst, De Jong en Wijfje scherpten in de slotrit met 2.52,64 wel het Nederlands record aan. Ze doken bijna drie seconden onder de oude toptijd (2.55,48), die Wüst en Wijfje in 2018 samen met Marrit Leenstra op de Olympische Spelen in Pyeonchang reden.

Het Oranje-trio was bijna twee seconden langzamer dan Japan, dat de wereldtitel prolongeerde. Miho Takagi, Nana Takagi en Ayana Sato snelden op de Utah Olympic Oval naar 2.50,76 en verbeterden hun eigen record uit 2017 met elf honderdsten.

Het brons werd opgeëist door Canada. Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann en Valérie Maltais zetten in de rit tegen Nederland 2.53,62 en hielden het Rusland (2.53,92) net van een podiumplaats af.

Het is de derde keer dat de Japanse vrouwen het WK-goud op de ploegenachtervolging pakken. Naast de laatste twee edities triomfeerden ze in 2015.

De laatste keer dat de Nederlandse schaatssters wereldkampioen werden op de ploegenachtervolging was in 2017. Met vijf gouden medailles op dit onderdeel is Nederland nog wel altijd recordhouder.

Nao Kodaira heroverde haar wereldtitel op de 500 meter. (Foto: Pro Shots)

Kodaira rijdt vierde tijd ooit op 500 meter

Op de 500 meter werd Kodaira voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioene. De Japanse sprintte met 36,69 seconden naar de vierde tijd ooit. Het wereldrecord is met 36,36 al sinds 2013 in handen van de Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa.

Kodaira, die in 2017 ook de wereldtitel greep en vorig jaar zilver pakte, bleef met haar tijd de Russin Angelina Golikova vijf honderdsten voor. Het podium werd met 36,78 gecompleteerd door Olga Fatkulina, eveneens afkomstig uit Rusland.

Titelverdedigster Vanessa Herzog kwam net tekort voor een podiumplaats. De Oostenrijkse eindigde in 36,94 als vierde. Brittany Bowe, die twee keer WK-zilver won op het sprintnummer, stelde teleur en kwam met 37,65 niet verder dan de dertiende tijd.

De Nederlandse schaatssters presteerden uitstekend en reden alle drie een persoonlijk record. Letitia de Jong werd met 37,19 knap zesde, Jutta Leerdam zette met 37,30 de achtste tijd neer en Femke Kok eindigde in 37,45 als negende.