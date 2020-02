Graeme Fish heeft vrijdag bij de WK afstanden in Salt Lake City in een wereldrecord verrassend het goud op de 10 kilometer gepakt. De Canadees reed een indrukwekkende tijd van 12.33,86. Op de 500 meter was Pavel Kulizhnikov een klasse apart.

De 22-jarige Fish dook met zijn tijd op de 10 kilometer bijna 2,5 seconde onder het oude wereldrecord. Dat stond sinds 2015 op naam van zijn landgenoot Ted-Jan Bloemen, die eveneens in Salt Lake City 12.36,30 reed.

De 33-jarige Bloemen bleef het dichtst in de buurt van de tijd van Fish. De regerend olympisch kampioen reed in de slotrit even onder het schema van het kersverse wereldrecord, maar moest met 12.45,01 genoegen nemen met het zilver.

Het podium werd gecompleteerd door de Duitser Patrick Beckert (12.47,93). Hij hield daarmee titelverdediger Jorrit Bergsma van een podiumplaats af. De Fries moest zich met 12.48,45 tevredenstellen met de vierde tijd.

Patrick Roest werd met 13.03,90 slechts achtste en kon zich zo niet revancheren voor zijn teleurstellende optreden op de 5.000 meter. Op die afstand kwam hij donderdag niet verder dan de vierde tijd, waarna hij ook nog werd gediskwalificeerd omdat hij zijn armband niet omhad.

165 Video Gaat Fish het wereldrecordbord letterlijk breken? 'Let's go for it'

Fish doorbreekt Nederlandse hegemonie

Voor Fish is het de eerste wereldtitel in zijn carrière. Donderdag pakte hij met het brons op de 5.000 meter, waar hij Bloemen (goud) en Sven Kramer (zilver) voor zich moest dulden, zijn eerste medaille op een groot toernooi.

Met zijn wereldtitel doorbreekt Fish de Nederlandse hegemonie op de 10.000 meter. Alle vorige wereldtitels op de langste afstand gingen sinds de start van het toernooi in 1996 naar Nederlanders. Gianni Romme, Bob de Jong, Carl Verheijen, Sven Kramer en Bergsma werden meerdere malen wereldkampioen.

De 10 kilometer leverde naast het wereldrecord nog een aantal opmerkelijke momenten op. Verschillende schaatsers hadden moeite met de zware omstandigheden in de Utah Olympic Oval, die 1.425 meter boven zeeniveau ligt.

In de openingsrit gaf de Kazach Dmitry Morozov tijdens zijn race op wegens vermoeidheid. Na de dweilpauze stapten er zelfs twee schaatsers in dezelfde rit uit hun race. De Italiaan Nicola Tumolero, die in 2018 olympisch brons pakte op de 10.000 meter, en de Rus Alexander Rumyantsev hielden het voor gezien.

Pavel Kulizhnikov snelde naar de tweede tijd ooit op de 500 meter. (Foto: Pro Shots)

Kulizhnikov klasse apart op 500 meter

Op de 500 meter was Pavel Kulizhnikov veruit de sterkste. De Rus snelde naar een tijd van 33,72 en bleef slechts elf honderdsten boven zijn eigen wereldrecord. Hij reed de tweede tijd ooit op het sprintnummer.

Kulizhnikov liet zijn landgenoot en titelverdediger Ruslan Murashov 26 honderdsten achter zich. De Japanner Tatsuya Shinhama greep met 34,03 het brons en voorkwam een volledig Russisch podium, want Viktor Mushtakov werd op twee honderdsten van Shinhama vierde.

Voor de 25-jarige Kulizhnikov is het zijn derde wereldtitel op de 500 meter. Eerder pakte hij het goud op de kortste afstand in 2015 en 2016.

De drie Nederlanders konden zich niet mengen in de strijd om de medailles. Kai Verbij (34,32) was op de tiende plek de beste Nederlander. Jan Smeekens (34,45), in 2017 nog wereldkampioen op de 500 meter, en Dai Dai Ntab (34,48) werden twaalfde en dertiende.