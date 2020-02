Sjinkie Knegt heeft vrijdag bij de wereldbekerfinale in Dordrecht een succesvolle rentree gemaakt. De Friese shorttracker plaatste zich met de Nederlandse aflossingsploeg voor de halve finales.

Samen met Nederlands kampioen Sven Roes, Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat eindigde Knegt als derde in zijn kwartfinale, maar het Oranje-kwartet ging als een van de tijdsnelsten toch door.

Na een sterke start van Nederland werd de dertigjarige Knegt op gang gebracht door Roes. Onder luid gejuich van het publiek in Dordrecht ging hij enkele rondes aan de leiding.

Oranje kon lange tijd gelijke tred houden met Canada en Zuid-Korea, maar mede door een mislukte wissel tussen Knegt en Breeuwsma eindigde de ploeg als derde. Vanwege een mindere tijd van de nummer drie in de laatste kwartfinale ging Nederland toch door.

De halve finales van de 5.000 meter relay staan zaterdagmiddag op het programma. Daarin zijn Rusland, Japan en Zuid-Korea de tegenstanders van Nederland in de tweede heat. De finale van dit onderdeel wordt zondag afgewerkt.

Sjinkie Knegt reed enkele rondes aan de leiding op de relay. (Foto: Pro Shots)

Knegt rijdt ook 1.000 en 1.500 meter in Dordrecht

Knegt reed zijn eerste wedstrijd in precies vierhonderd dagen. Hij kwam niet meer in actie sinds hij begin vorig jaar ernstige brandwonden opliep bij een ongeluk met een houtkachel. Zijn revalidatie nam bijna een jaar in beslag.

Wel trainde de 'Schicht uit Bantega' al enkele maanden mee met de Nederlandse ploeg. Hij hoopte eigenlijk begin januari op de NK of de EK al zijn rentree maken, maar bondscoach Jeroen Otter nam hem tegen zichzelf in bescherming.

In Dordrecht komt Knegt later dit weekend ook in actie op de 1.000 en 1.500 meter. Omdat hij een wildcard kreeg van de organisatie, is hij direct geplaatst voor de hoofdschema's op deze afstanden.

De World Cup Finals in Dordrecht zijn op vrijdag van start gegaan en duren tot en met zondag. De wereldbeker geldt voor de shorttrackers als voorbereiding op de WK van 13 tot en met 15 maart in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.