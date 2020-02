Niet Patrick Roest of Sven Kramer, maar Ted-Jan Bloemen kroonde zich donderdag tot wereldkampioen op de 5 kilometer. Na twee seizoenen zonder grootste prestaties hervond de 33-jarige Canadees precies op tijd de motivatie om goud te winnen in Salt Lake City.

Toen hij eind november slechts twaalfde werd op de 5 kilometer bij de wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki - dezelfde Poolse stad waar hij zich een jaar eerder blameerde door als olympisch kampioen als tiende te eindigen op de 10 kilometer in de B-groep - dacht Bloemen aan de WK afstanden op zijn favoriete baan.

"Ik heb een moeilijke weg naar dit toernooi bewandeld en weinig goede resultaten neergezet sinds de Spelen van 2018", aldus de geboren Nederlander.

"Deze winter was ik vaak een seconde of zes, zeven te langzaam, maar ik heb altijd in mijn hoofd gehouden dat ik bij de WK onder de snelle omstandigheden van Salt Lake City weer om de prijzen mee zou kunnen doen. Ik ben er heel trots op dat het gelukt is."

116 Video Wereldkampioen Bloemen kon wel lachen om rol als underdog

'Moeite gehad om in mezelf te blijven geloven'

Bloemen reed in de Utah Olympic Oval - de baan waar hij in 2017 het wereldrecord schaatste (6.01,86) - naar een tijd van 6.04,37, waarmee hij achtvoudig wereldkampioen Kramer (6.04,91) naar het zilver verwees.

"Ik heb heel langzaam mijn motivatie terug moeten vinden", zei Bloemen, die direct na de voor hem zo succesvolle Spelen (goud op de 10 kilometer en zilver op de 5 kilometer) ging backpacken met zijn vrouw en ook afgelopen zomer wat afstand nam van het schaatsen.

"Wedstrijden verliezen is nooit leuk, dus ik heb er veel moeite mee gehad om de blik op de toekomst te houden en te blijven geloven in mezelf. Maar uiteindelijk moest ik me eroverheen zetten en accepteren dat het een deel van het plan was."

222 Video Nabeschouwing dag 1 WK afstanden: 'Kramer terecht trots'

Coach Schouten: 'Ik zag het vuur niet meer'

Toch moest coach Bart Schouten de afgelopen maanden verschillende pittige gesprekken voeren om Bloemen op het gouden pad te houden. "Ted-Jan heeft gewoon een hoop gemist de afgelopen jaren", aldus Schouten. "Vorig seizoen heeft hij een groot gedeelte van de zomer vrij genomen en in aanloop naar deze winter heeft hij ook niet echt goed genoeg getraind."

"Ik heb Ted-Jan daarom continu een spiegel voorgehouden: jongen, dit is niet goed genoeg. Hij kon de motivatie niet opbrengen om bepaalde trainingen goed uit te voeren en dat wil ik niet in mijn team."

"In zeker drie gesprekken heb ik tegen hem gezegd dat hij misschien maar moest stoppen, omdat ik het vuur niet meer zag. Maar hij zei dat hij zo graag naar de WK in Salt Lake City wilde, want dat is zijn baan. Dat het dan nu zo uitpakt, is natuurlijk hartstikke mooi."

72 Video Kramer trots op zilver bij 5.000 meter: 'Dit is alles wat erin zat'

'Ik heb mijn plan perfect uitgevoerd'

Bloemen stelde zich vorige week al nadrukkelijk kandidaat voor de wereldtitel op de 5 kilometer door bij de wereldbeker op zijn thuisbaan in Calgary vlak achter Roest tweede te worden. "Naar aanleiding van die wedstrijd dacht ik al dat het bij de WK meer dan een strijd tussen Kramer en Roest zou zijn", glimlachte de wereldrecordhouder met de gouden medaille om zijn nek.

"Ik heb het hele seizoen naar deze wedstrijd toegeleefd, hier wilde ik mijn beste race rijden. Daar had ik een goed plan voor en dat heb ik perfect uitgevoerd. Het voelt ontzettend goed om wat ik in mijn hoofd had, precies te laten uitkomen."

Met zijn eerste wereldtitel op zak, kijkt Bloemen al vooruit naar de Spelen van 2022 in Peking. "Ik heb nog heel veel plezier in het schaatsen en het gaat goed. Ik ben nu wereldkampioen, dus waarom zou ik stoppen?"

Bloemen kan vrijdag op de 10 kilometer direct zijn tweede wereldtitel veroveren. Hij rijdt in de zesde en laatste rit tegen Roest. Titelverdediger Jorrit Bergsma neemt het in rit drie op tegen de Nieuw-Zeelander Peter Michael.