Natuurlijk voelde Carlijn Achtereekte de afgelopen twee jaar de toegenomen druk als olympisch kampioen 3 kilometer. Donderdag bewees ze met zilver bij de WK afstanden in Salt Lake City dat dit geen eenmalige uitschieter was.

Terwijl ze een paar uur voor haar belangrijkste race van het seizoen ontbeet met een broodje hagelslag ("80 procent puur, net als in Nederland"), bekroop Achtereekte een gevoel dat ze twee jaar geleden in Zuid-Korea voor het laatst had. "Voor het eerst sinds de Spelen dacht ik: het kan weleens een mooie dag worden."

In Gangneung leverde dat gevoel een zeer verrassende olympische titel op, haar eerste zege op een nationaal of internationaal toernooi. "Het is lastig om het uit te leggen, het is een soort berusting. Vaak ben ik heel zenuwachtig, heb ik bijna te veel energie. Maar donderdagochtend had ik een kalm gevoel over me. Het is natuurlijk heel eng om te denken: zo voelde ik me op de Spelen ook. Maar dat dacht ik wel."

Achtereekte pakte de afgelopen twee jaar nog wel eens een medaille bij een NK of in de wereldbeker, maar een grote zege bleef uit. En dus maakte ze zich zorgen dat ze door die ene magische dag in de Gangneung Oval als eendagsvlieg zou worden weggezet.

"Ik doe het uiteindelijk voor mezelf en niet voor de buitenwereld, maar die druk voelde ik natuurlijk wel. Als olympisch kampioen verandert er iets, je krijgt het gevoel dat je altijd maar moet winnen, maar zo werkt het gewoon niet. Donderdag merkte ik dat ik koel was en dacht: het zal me een biet zijn wat de rest doet of van mij denkt."

'Wilde laten zien dat olympische titel geen uitschieter was'

Met die instelling reed Achtereekte in de zesde van tien ritten op de 3 kilometer naar een tijd van 3.54,92, ruim 2,5 seconden onder haar persoonlijk record (3.57,51). Even leek de stayer van Jumbo-Visma op weg naar haar tweede grote titel, totdat titelverdedigster Martina Sáblíková uit Tsjechië in de voorlaatste rit 3.54,25 klokte.

Toch voelde de zilveren medaille voor Achtereekte als een overwinning. "Ik wil laten zien dat ik altijd met de top mee kan doen en dat mijn olympische titel geen uitschieter was. Ik twijfel er nog weleens aan of ik goed ben, terwijl ik weet dat dat echt onzin is. Maar elke atleet heeft onzekerheid en daarom geeft dit mij voldoening. Ik laat zien: kijk, ik kan het wel."

Die druk van het móéten winnen, kwam vooral van haarzelf. "Na mijn olympische titel ging ik onbewust denken dat ik het nog een keer moest laten zien. Of ik daar nu vanaf ben? Ja, dat denk ik wel. Ik laat dit hele seizoen al zien dat ik bij de top hoor. In het olympische seizoen had ik veel pieken, maar ging het soms ook heel slecht. Eigenlijk ben ik nu beter dan twee jaar geleden."

Dat niveau was niet genoeg om Sáblíková van haar zestiende gouden medaille bij de WK afstanden af te houden. "Zij is natuurlijk niet zomaar iemand. Het liefst wil ik haar verslaan en ik weet ook dat ik dat kan, maar dit is ook wel een heel mooie medaille."