Patrick Roest won dit seizoen alle 5 kilometers die hij reed, behalve de belangrijkste donderdag bij de WK afstanden in Salt Lake City. En dan werd hij na afloop ook nog gediskwalificeerd omdat hij zijn armband niet om had.

Een half uurtje na zijn race op de Utah Olympic Oval zit Roest met gebogen hoofd op de trap die naar het middenterrein leidt. Een bemoedigend tikje van ploeggenoot Sven Kramer lijkt hij amper op te merken.

De 24-jarige Nederlander won deze winter de 5.000 meter bij het World Cup-kwalificatietoernooi, bij de wereldbekers in Minsk, Tomaszów Mazowiecki en Calgary en bij de NK en EK afstanden. Maar bij de grootste wedstrijd van het seizoen stortte Roest in het tweede deel van zijn race in en kwam hij met 6.08,58 niet verder dan de vierde tijd.

Dat de wereldkampioen allround vervolgens uit de uitslag werd geschrapt, was bijna bijzaak. "Vierde worden of een diskwalificatie maakt me niet heel veel uit, ik kwam hier om te winnen en dat is me niet gelukt", zegt een zeer teleurgestelde Roest, die voor zijn race vergeten was zijn bandje aan te nemen.

"Er staat altijd een jurylid bij het bankje dat je armband omdoet, maar ik heb haar niet gezien en zij heeft niet op mij gelet. Ik moet daar natuurlijk zelf aan denken, maar ik zat zo met mijn focus bij mijn race, dat ik er niet op heb gelet."

75 Roest reageert op diskwalificatie 5.000 meter: 'Ik vergat mijn bandje'

'Onwijs balen dat het nu weer niet lukt'

Pas toen Roest over de finish kwam, had hij zijn fout door. Maar nog pijnlijker was de tijd en het viertje dat hij achter zijn naam zag staan op het scorebord. De Lekkerkerker was ruim vier seconden langzamer dan de Canadese winnaar Ted-Jan Bloemen (6.04,37).

"Het begin van mijn race was nog wel goed, maar de benen waren niet zoals ze moesten zijn en ik kon 'm niet doortrekken. Na vijf rondjes was het al werken en dan weet je dat het lastig wordt."

Vorig jaar was Roest ook de man van het seizoen op de 5 kilometer, maar moest hij bij de WK afstanden achter de Noor Sverre Lunde Pedersen genoegen nemen met zilver.

"Sindsdien heb ik al mijn 5 kilometers gewonnen. Dat het dan nu weer niet lukt op de WK, is gewoon hartstikke kut. Ik heb geen idee wat de verklaring is, daar moeten we naar gaan kijken. Op dit moment is het alleen maar onwijs balen."

Roest komt vrijdag op de tweede dag van de WK in actie op de 10 kilometer. Het programma begint om 22.00 uur (Nederlandse tijd) met die afstand.