Na een moeilijk seizoen was Sven Kramer donderdag zeer tevreden met zijn optreden op de 5 kilometer bij de WK afstanden in Salt Lake City, alleen baalde hij dat hij iets meer dan een halve seconde tekortkwam voor zijn negende wereldtitel.

"Het is zuur dat ik zo dicht bij goud zit", zei de 33-jarige Kramer zittend op een bankje in de tunnel van de Utah Olympic Oval. "Maar tegelijkertijd ben ik ook wel weer trots op dit resultaat, zeker gezien de voorgeschiedenis. Het is te verklaren waarom ik niet gewonnen heb, maar daar wordt het niet minder vervelend van."

De Fries reed op de openingsdag van de WK afstanden met 6.04,91 zijn vierde tijd ooit en zijn snelste 5 kilometer sinds 2013. Wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen was vijf ritten later net wat sneller (6.04,37), waardoor de in Nederland geboren Canadees wereldkampioen is en Kramer voor het eerst in zijn lange carrière WK-zilver pakte op zijn favoriete afstand.

"Ik weet natuurlijk wel dat ik een goede rit heb gereden als ik mijn vierde tijd ooit noteer", aldus de schaatser van Jumbo-Visma. "Ik kan mezelf ook nergens iets verwijten. Alleen was het helaas niet goed genoeg voor goud."

Coach Jac Orie vond dat Kramer donderdag zijn beste race van het seizoen reed. "Maar je weet dat Bloemen gevaarlijk is op een hooglandbaan, dat heeft hij al meerdere keren bewezen. We hadden hem er liever afgereden, maar het is eigenlijk al bijzonder dat Sven hier mee kon doen om de titel."

222 Nabeschouwing dag 1 WK afstanden: 'Kramer terecht trots'

'Laatste anderhalf jaar zijn niet makkelijk geweest'

Chronische rugklachten zorgen er namelijk al jaren voor dat Kramer regelmatig niet vrijuit kan trainen én racen. Ook deze winter hinderde zijn rug hem en daar kwam aan het begin van het seizoen nog een knieblessure bij door een aanrijding met een auto.

"De laatste anderhalf jaar zijn niet makkelijk geweest", erkende de 28-voudig wereldkampioen. "Aan het begin van dit seizoen heb ik weken en misschien wel maanden gehad dat ik constant tegen mezelf aan het knokken was."

"Maar de afgelopen drie weken heb ik heel veel plezier in mijn werk en mijn sport gehad. Dat is lang geleden en mij ook veel waard. Alleen doe ik dit spelletje wel om te winnen, ik breek mijn hoofd er niet elke dag over om tweede te worden. Ik ben er zelf altijd in blijven geloven dat ik nog kon winnen, alleen andere mensen niet altijd."

Orie: "Sven heeft natuurlijk al honderden keren bewezen dat hij goed is. Als hij fris en gezond is, rijdt hij hard. Hij heeft altijd een beetje rugklachten, dat is gewoon zo, maar hij is momenteel relatief fris en gezond. Het is zonde dat het net niet gelukt is vandaag, maar dat hoort ook bij topsport."

72 Kramer trots op zilver bij 5.000 meter: 'Dit is alles wat erin zat'

Kramer baalt niet van overslaan wereldbekers

Kramer erkende dat het resultaat wellicht anders was geweest als hij donderdag ná in plaats van vóór Bloemen had gereden. Die loting was het gevolg van dat de Fries aan het begin van de winter vanwege zijn rugklachten besloot om maar één wereldbeker te rijden.

"Ik heb in november gedaan wat op dat moment het beste was voor mij. Dan kun je wel zeggen: 'We drukken er nog een wereldbeker doorheen om een paar punten te pakken', maar dan was ik nu niet goed geweest."

Kramer wees er bovendien op dat Bloemen meer gewend is aan de hoogte van Salt Lake City, omdat hij in het op ruim 1.000 meter boven zeeniveau gelegen Calgary woont. "Ik zou voor deze WK afstanden ook het liefst langer op hoogte hebben gezeten, alleen moest ik in oktober, december en januari hard schaatsen in Thialf om hier überhaupt te mogen starten."

"Dat is een dilemma waar wij altijd mee zitten te wikken en te wegen, maar dat is geen excuus. Het is de consequentie van schaatser zijn in Nederland en ik ben er trots op om Nederlander te zijn."