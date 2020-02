De Nederlandse vrouwen én mannen hebben donderdag bij de WK afstanden in Salt Lake City goud veroverd op de teamsprint en daarmee hun titel geprolongeerd.

Letitia de Jong, Jutta Leerdam en Femke Kok kwamen tot een tijd van 1.24,029, goed voor een wereldrecord. Op bijna een halve seconde eindigde Rusland als tweede en het brons ging naar Polen.

Het was de tweede keer dat de teamsprint op het programma stond bij de WK en ook de tweede keer dat er goud was voor Nederland. Vorig jaar werd het teamonderdeel in Inzell ook al winnend afgesloten.

Bij de mannen stonden Thomas Krol, Kai Verbij en Daidai Ntab ook als titelverdediger aan de start, al leken zijn niet te slagen in hun missie om wereldkampioen te worden. Canada bleek namelijk sneller: 1.17,68 om 1.18,18.

Later bleek echter dat de snelle Canadezen een wisselfout hadden gemaakt, waardoor ze gediskwalificeerd werden. Het goud was daardoor alsnog voor Nederland, dat het podium deelt met China (zilver) en Noorwegen (brons).

Nederland op vier medailles

Na de eerste dag van de WK afstanden staat Nederland op vier medailles. Eerder op de dag was er zilver voor zowel Carlijn Achtereekte (3 kilometer) als Sven Kramer (5 kilometer).

Het toernooi in Salt Lake City duurt nog tot en met zondag. Mogelijk worden in de komende dagen wereldrecords gereden, want het ijs in de Utah Olympic Oval is razendsnel. De kans op nieuwe toptijden hangt echter samen met het weer en daarmee de luchtdruk.