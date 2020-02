Ted-Jan Bloemen heeft zich donderdag bij de WK afstanden in Salt Lake City voor het eerst tot wereldkampioen op de 5 kilometer gekroond. De voor Canada rijdende stayer hield Sven Kramer in de Utah Olympic Oval van zijn negende wereldtitel. Het brons was verrassend voor de jonge Canadees Graeme Fish.

Wereldrecordhouder Bloemen (33) klokte 6.04,37, zo'n 2,5 seconde boven zijn mondiale toptijd, maar was wél sneller dan Kramer, die tot dat moment de beste tijd in handen had.

Kramer verscheen al in de derde rit op het ijs, tegen de Zwitser Livio Wenger. De Fries, die terug is na knie- en vooral rugproblemen, legde met 6.04,91 de druk bij zijn concurrenten en hield uiteindelijk dus zilver over aan zijn race.

Zijn tijd bleek dus niet genoeg voor zijn negende wereldtitel op de 5 kilometer, maar de kampioen van 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2017 hield de statistiek dat hij nog nooit buiten het podium viel bij de wereldtitelstrijd op de één-na-langste afstand in stand.

In de voorlaatste rit bleek ook Europees kampioen Patrick Roest niet in staat om Bloemen van het goud af te houden. De talentvolle Nederlander was dit seizoen oppermachtig op de 5.000 meter, maar stortte in tegen de Canadees Fish en verloor zijn rit in een teleurstellende tijd van 6.08,58. Tot overmaat van ramp werd hij uit de uitslag geschrapt, omdat hij zijn armband vergeten was.

72 Kramer trots op zilver bij 5.000 meter: 'Dit is alles wat erin zat'

Ook Bergsma buiten podium

Eerder bleek ook Jorrit Bergsma al niet in staat om mee te doen om de prijzen. De Fries verloor van titelhouder Sverre Lunde Pedersen (6.11,80 om 6.13,42) en wist dat een medaille er niet in zat. De Noor Pedersen eindigde als vierde.

Op het snelle ijs van de Utah Olympic Oval worden in de komende dagen mogelijk wereldrecords gereden, al was er donderdag sprake van een relatief hoge luchtdruk door het mooie weer. Dat is ongunstig met het oog op nieuwe toptijden.

Op de eerste dag van de WK afstanden pakte Carlijn Achtereekte op de 3 kilometer net als Kramer zilver en was er goud voor zowel de Nederlandse vrouwen als mannen op de teamsprint. Het toernooi duurt nog tot en met zondag.