Carlijn Achtereekte heeft donderdag zilver veroverd op de 3.000 meter bij de WK afstanden in Salt Lake City. De olympisch kampioene moest de winst aan Martina Sáblíková laten, die op het snelle ijs van de Utah Olympic Oval haar zesde wereldtitel veroverde.

Sáblíková kwam in de voorlaatste rit tot een tijd van 3.54,25. De Tsjechische dook daarmee bijna zeven tienden onder de tijd die Achtereekte had neergezet. Het brons was voor Natalia Voronina uit Rusland (3.55,54).

Achtereekte verscheen in de zesde van tien ritten aan de start en reed een sterke race. Met 3.54,92 versloeg ze de Tsjechische Nikola Zdráhalová en noteerde ze een persoonlijk record.

Esmee Visser kon vrij verrassend niet meedoen om de medailles. De 24-jarige Europees kampioene op de 3.000 meter en olympisch kampioene op de 5 kilometer had het al vroeg zwaar en moest het in een tijd van 3.56,78 doen met een vijfde plaats.

Als derde Nederlandse deelneemster zette Irene Schouten een prima rit neer. Ze versloeg de Russische Elena Sokhryakova en bleef met 3.58,26 onder de vier minuten. Het bleek goed voor plaats zeven.

170 'Vergeten' Achtereekte blij dat goud op de Spelen geen incident was

Sáblíková nu alleen recordhoudster

Bij de laatste zeven edities van de WK afstanden ging het goud op de 3.000 meter steevast naar Sáblíková (2012, 2015, 2016 en vorig jaar) of Ireen Wüst (2011, 2013 en 2017). Sáblíková pakte haar eerste titel in 2007 en is nu alleen recordhoudster; ze stond net als de Duitse Gunda Niemann op vijf keer WK-goud op de 3 kilometer.

Op de snelle baan van de Utah Olympic Oval is de kans op wereldrecords dit weekend reëel, al is het weer donderdag niet ideaal. Zon en blauwe lucht zorgden voor een relatief hoge luchtdruk.

Later op donderdag pakte Sven Kramer op de 5 kilometer zilver achter de voor Canada uitkomende Ted-Jan Bloemen en was er voor beide Nederlandse teamsprintploegen goud. Het toernooi duurt tot en met zondag.