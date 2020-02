Een WK afstanden in Salt Lake City betekent dat schaatsers van donderdag tot en met zondag voor de unieke combinatie wereldkampioen én wereldrecord kunnen gaan. Mits het weer een beetje meehelpt door slechter te worden.

De coach met de meeste kennis van de Utah Olympic Oval wijst bij het horen van het woord 'wereldrecord' naar de zonnestralen die door de ramen komen.

"Het lijkt erop dat het de komende dagen te mooi weer gaat worden", glimlacht Matt Kooreman, die als bondscoach van de Verenigde Staten week in week uit met zijn schaatsers op de snelste baan ter wereld traint. "Dus ik weet niet of we de luchtdruk gaan krijgen die we nodig hebben."

Door de hoogte (1.425 meter boven zeeniveau) is de luchtdruk - en daarmee de luchtweerstand voor schaatsers - in Salt Lake City gemiddeld een stuk lager dan in bijvoorbeeld Heerenveen, maar ook in de Amerikaanse stad zijn er grote schommelingen, afhankelijk van of het mooi weer (hoge druk) of slecht weer (lage druk) is.

Vorig jaar bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City waren de omstandigheden perfect en werd bij liefst zes van de tien wedstrijden een wereldrecord gereden. "Toen zijn we enorm verwend, waardoor de buitenwereld nu misschien iets te veel wereldrecords verwacht", zegt Ireen Wüst. "Ik weet niet of er overal grenzen zullen worden verbroken, maar het wordt hoe dan ook een superleuk en superspannend WK."

Wüst: 'Wij vinden het ook mooier om snelle tijden te rijden'

Natuurlijk zijn de medailles deze week het belangrijkst, maar vrijwel alle schaatsers en coaches zijn het erover eens dat de WK in Salt Lake City extra speciaal is door de kans op razendsnelle tijden.

"Het geeft dit toernooi een extra dimensie", zegt Kjeld Nuis, sinds vorig jaar de wereldrecordhouder op de 1.000 en 1.500 meter. "Ik wil het liefst een titel winnen deze week. Maar je kan wereldkampioen worden in een wereldrecord, dat is wel echt bruut."

Wüst is eveneens blij dat de WK afstanden voor de derde keer in Salt Lake City is. "Wij schaatsers vinden het ook mooier als er kans is op supersnelle tijden. Winnen is winnen, maar voor ons is het natuurlijk leuker als het hard gaat."

De 33-jarige Brabantse is het beste voorbeeld van waarom een wereldrecord zo bijzonder is. Wüst won in haar lange loopbaan ontelbaar veel titels, maar mocht zich nog nooit de snelste schaatser ooit noemen op een afstand.

"Wereldrecords rijden doe je niet zomaar", aldus Bart Schouten, die als bondscoach van Canada wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen (5 en 10 kilometer) onder zijn hoede heeft. "Het is niet zo makkelijk; je moet er hard voor trainen en op het juiste moment goed zijn. Dat maakt deze WK extra spannend en leuk."

Amerikanen hopen op thuisvoordeel

Een WK in Salt Lake City betekent ook dat Europese coaches de afgelopen maanden creatief moesten zijn om hun schaatsers voor te bereiden op de hogere snelheden op de Utah Olympic Oval. Zo creëerde Jac Orie door zestien speciale ventilatoren langs de ijsbaan in Thialf te zetten 'wind mee', waardoor de Jumbo-Visma-ploeg trainingen op een hooglandbaan kon nabootsen.

"Ik heb die beelden gezien en kan begrijpen dat Orie zoiets geprobeerd heeft", glimlacht Kooreman. "Je wil er toch voor zorgen dat je schaatsers comfortabeler worden in de bochten. Maar inderdaad, wij hebben dat hier elke dag zonder dat we daar moeite voor hoeven te doen."

De Amerikaanse bondscoach hoopt dat dat bij de WK een voordeel zal zijn voor zijn schaatsers. "Niet een heel groot voordeel, maar het is er wel. Wij zijn gewend om hier met hoge snelheden rond te rijden. Voor ons is het normaal, terwijl je de afgelopen dagen in de trainingen verschillende schaatsers zag denken: ho, deze snelheid heb ik nog niet eerder gevoeld."

De WK afstanden begint donderdag om 20.30 uur (Nederlandse tijd) met de 3 kilometer voor vrouwen, gevolgd door de 5 kilometer voor mannen en de teamsprint voor mannen en vrouwen.