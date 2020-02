Dertien jaar nadat hij in Salt Lake City zijn eerste van acht wereldtitels op de 5 kilometer veroverde, is Sven Kramer donderdag bij de WK afstanden in dezelfde Amerikaanse stad 'gewoon' weer een van de kanshebbers. Maar met Patrick Roest, Ted-Jan Bloemen en Denis Yuskov is de concurrentie moordend.

Kramer denkt even na als hem twee dagen voor zijn tiende WK afstanden wordt gevraagd naar zijn eerste succes op de op 1.425 meter boven zeeniveau gelegen Utah Olympic Oval. "Poeh, dat is lang geleden", glimlacht de ervaren Fries.

Op 19 november 2005 verbaasde een pas negentienjarige Kramer bij een wereldbeker in Salt Lake City door met 6.08,78 een wereldrecord te rijden op de 5 kilometer.

"Dat was iets waar ik als jongetje natuurlijk van droomde", zegt hij ruim veertien jaar later. "Ik kan me herinneren dat ik de nacht na dat wereldrecord niet geslapen heb. Ha, dat zal ik nu niet meer zo snel hebben."

Vorig jaar kwam einde aan WK-reeks van Kramer

Anderhalf jaar later startte Kramer op de snelste ijsbaan ter wereld zijn reeks van acht wereldtitels op rij op de 5 kilometer, die alleen onderbroken werd in 2011 toen hij door een blessure niet mee kon doen aan de WK. Aan die dominantie kwam vorig jaar een einde, toen de olympisch kampioen bij de WK afstanden in Inzell 'slechts' derde werd en de titel naar de Noor Sverre Lunde Pedersen ging.

De reden daarvoor ligt bij Kramer zelf - hij wordt al jaren gehinderd door een chronische rugblessure - en bij de flink toegenomen concurrentie. En toch zou de schaatser van Jumbo-Visma donderdag op de openingsdag van de WK afstanden in Salt Lake City zomaar zijn negende wereldtitel op de 5 kilometer kunnen veroveren, na een seizoen dat begon met een knieblessure, die hij opliep door een aanrijding met een auto.

"De eerste keer dat ik wereldkampioen werd, was ik helemaal euforisch en had ik een heel ander gevoel dan ik nu heb", zegt Kramer. "Zeker, door de voorgeschiedenis zou een titel nu ook bijzonder zijn. Maar het wordt alleen bijzonder als het goed afloopt en dat gaat gewoon heel erg moeilijk worden, omdat de anderen zo goed zijn."

Roest is favoriet op basis van resultaten

Op basis van de resultaten van dit seizoen is Roest donderdag de topfavoriet voor goud. De 24-jarige ploeggenoot van Kramer reed dit seizoen zes keer een 5 kilometer en won zes keer. "Voor mijn gevoel sta ik er goed voor, dus als ik doe wat ik het hele seizoen doe, moet het goed komen. Maar ja, ik moet natuurlijk ook nog even met de druk omgaan", aldus Roest.

In het nadeel van de wereldkampioen allround spreekt dat hij nog nooit goud heeft gewonnen bij de WK afstanden en pas één keer eerder in Salt Lake City reed. "Ik denk dat Roest heel goed is, maar je moet bij hem afwachten hoe sterk hij nog is in de tweede helft van het seizoen en hoe hij op hoogte reageert", stelt Bart Schouten, de Canadese bondscoach.

Schouten heeft met de 33-jarige wereldrecordhouder Bloemen een schaatser onder zijn hoede die vorige week bij de wereldbeker in Calgary met een tweede plaats op slechts twee honderdsten van Roest bewees precies op tijd in vorm te zijn voor de WK.

"Door onze testen weten we dat Ted-Jan op sommige gebieden beter is dan ooit", aldus Schouten. "En hij weet heel goed hoe hij moet rijden op een baan als Salt Lake City. Hij heeft daar veel ervaring mee en daardoor een voordeel ten opzichte van een schaatser die meer zoekende is op hoogte."

Yuskov is de dark horse onder de favorieten. De dertigjarige Rus is drievoudig wereldkampioen op de 1.500 meter, maar heeft zijn aandacht dit seizoen verlegd naar de 5.000 meter. "Je ziet dat hij inmiddels echt een 5 kilometer-rijder is", zegt Schouten. "Ik denk dat hij een heel belangrijke kandidaat is voor de titel."

Kramer: 'Heb niet veel grip op mijn rug'

Kramer zelf stelde zich vorige week in Calgary nadrukkelijk kandidaat voor WK-goud op de 5 kilometer door in de B-groep een heel sterke race te rijden. Hij zat onder het schema van het wereldrecord toen hij met het oog op de WK na 3 kilometer besloot te stoppen.

"Door mijn rug - die heel erg wisselvallig is - weet ik niet of het donderdag weer zo makkelijk zal gaan", aldus Kramer. "Ik heb er niet veel grip op en dat is lastig. Ik weet namelijk dat al mijn andere parameters misschien wel beter zijn dan ooit. Dat blijkt ook, want als het goed gaat met mijn rug, schaats ik best wel hard. Ik hoop dat dat donderdag ook lukt."

De WK afstanden begint donderdag om 20.30 uur (Nederlandse tijd) met de 3 kilometer voor vrouwen. De 5 kilometer voor mannen start om 21.39 uur. Kramer rijdt al in de derde van tien ritten tegen de Zwitser Livio Wenger, Jorrit Bergsma neemt het in rit vijf op tegen Pedersen en Roest treft de Canadees Graeme Fish in de negende rit.