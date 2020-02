Jeroen Otter is benieuwd wat Sjinkie Knegt komend weekend bij zijn langverwachte rentree in Dordrecht kan laten zien. De bondscoach van de Nederlandse shorttrackploeg moest hem dit jaar meerdere keren tegen zichzelf in bescherming nemen - soms tot ergernis van Knegt zelf - en betwijfelt ook nu nog of de ervaren Fries fysiek wel in staat is om zijn intuïtie te volgen.

Knegt staat zelf al een tijdje te popelen om zijn rentree te maken. 'De Schicht uit Bantega', die begin 2019 ernstige brandwonden opliep bij een ongeluk met zijn houtkachel en sinds juni weer meetraint, wilde in januari al meedoen aan de NK in Leeuwarden en de EK in Hongarije. Maar telkens was daar Otter die op de rem trapte en Nederlands beste shorttracker voor zijn eigen bestwil in de coulissen hield.

"We kennen allemaal die heel kleine hondjes die denken dat ze een bulldog zijn. Soms moet je iemand in bescherming nemen die groter denkt dan hij in werkelijkheid misschien is. Vandaar dat we Sjinkie al enige tijd aan de kant hebben staan", zei de bondscoach bij een persmoment in Dordrecht, waar komend weekend de World Cup Finals op het programma staan.

"Als dit toernooi in Dordrecht eind december op het programma stond, had hij niet in de selectie gezeten. Wij willen hem niet door het ijs laten zakken en zeker niet voor 4.000 mensen in Nederland. Sjinkie zit erbij omdat hij weer goed kan schaatsen, niet omdat we hem zielig vinden of omdat zijn rentree voor eigen publiek is. Dat laatste is echt puur toeval."

150 Sjinkie Knegt na ruim een jaar terug: 'Het gaat heel lekker'

'Sjinkie bezit kwaliteiten die niet meetbaar zijn'

Toch is het ook voor Otter de vraag waar de dertigjarige Knegt komend weekend toe in staat is. De tweevoudig olympisch medaillewinnaar reed eind 2018 zijn laatste officiële wedstrijd, waardoor de bondscoach zich volledig moet baseren op trainingen. Hij is zich bewust van de risico's die de rentree van de gretige Knegt met zich meebrengen.

"Het gevaar is dat Sjinkie met de mindset van 2018 in de auto van 2020 gaat racen, terwijl die nog niet op elkaar zijn afgestemd. Op het moment dat hij zich met de besten van de wereld meet, zal er ergens op zijn harde schijf staan wat hij moet doen in die situatie. Maar de vraag is of hij nu al de fysieke capaciteiten heeft om die intuïtie te volgen."

"Aan de andere kant bezit Sjinkie ook kwaliteiten als shorttracker die niet meetbaar zijn", benadrukte de 56-jarige Otter. "En als hij het niet had aangekund, zou hij echt niet starten. Sjinkie doet al vijf of zes weken alles mee en ik denk dan ook dat hij prima mee kan op de afstanden die hij gaat rijden. Zeker met de kennis dat hij in de wedstrijden nog beter is dan op de training."

Jeroen Otter weet niet helemaal wat Sjinkie Knegt kan laten zien in Dordrecht. (Foto: Pro Shots)

'Hij heeft door afwezigheid iets aan status verloren'

Hoewel het er al een tijdje op leek dat Knegt in Dordrecht officieel zou terugkeren op het ijs, werd Otter vorige week bij de World Cup in Dresden wat aan het twijfelen gebracht door nieuw talent. De kersverse Nederlands kampioen Sven Roes veroverde bij zijn wereldbekerdebuut zilver op de 1.500 meter en Melle van 't Wout verraste met brons op de 500 meter.

De doorstroom van nieuwe talenten zegt volgens Otter ook het een en ander over de nieuwe positie van Knegt in de ploeg, die wat minder dominant lijkt geworden. "Door zijn lange afwezigheid heeft hij wel iets aan status verloren. Er zijn andere mensen in dat gat gesprongen, al duurde dat nog langer dan ik had gedacht."

Volgens de bondscoach zijn de ludieke plagerijen jegens Knegt ook typerend voor zijn nieuwe status. Zo krijgt de wereldkampioen van 2015 sinds zijn terugkeer in de ploeg meermaals te horen dat hij "weleens voor hetere vuren heeft gestaan", woordgrappen over het houtkachelongeluk die Knegt zeer kan waarderen.

"Die dingen werden een half jaar geleden niet tegen hem gezegd, dus dat is nieuw voor hem. Je merkt wat dat betreft dat hij zijn plekje een beetje moet terugwinnen. Maar Sjinkie is natuurlijk wel een mannetje. Hij is onze zilverruggorilla, die in juni terugkeerde met het doel om zijn plekje te heroveren."

Komend weekend hoopt Knegt zijn status als beste Nederlandse shorttracker aller tijden te bevestigen. Hij komt in ieder geval in actie op de 1.000 en 1.500 meter en de kans is groot dat Otter hem ook gaat inzetten op de relay. Individueel hoeft Knegt dankzij een wildcard pas zaterdag in actie te komen.