Na een periode van geduld maakt Sjinkie Knegt komend weekend bij de World Cup Finals in Dordrecht eindelijk zijn rentree. Nederlands beste shorttracker ooit voelt zich ruim een jaar na het ongeluk met zijn houtkachel nog niet in topvorm, maar is klaar voor zijn eerste officiële wedstrijd sinds 2018.

"Ik ben niet extreem goed, maar wel goed genoeg om mooie dingen te laten zien", zei Knegt woensdag bij een persmoment in het Dordrechts Museum. "Fysiek heb ik nergens last meer van. De vraag is of ik conditioneel zo goed ben als ik hiervoor was. Ik ga er blanco in en dan zien we wel waar het schip strandt."

De dertigjarige Knegt kwam niet meer in actie sinds hij begin 2019 ernstige brandwonden opliep bij een ongeluk met een houtkachel. Hij traint al maanden weer met de Nederlandse ploeg en hoopte eigenlijk begin januari op de NK in Leeuwarden of de EK in Hongarije al zijn rentree te maken, maar bondscoach Jeroen Otter nam de gretige Fries tegen zichzelf in bescherming.

Vorige week bij de World Cup in Dresden was Knegt overigens al aanwezig als toeschouwer. Een bewuste tactiek om hem weer even te laten wennen en zo helemaal klaar te stomen voor het hoofddoel: zijn rentree voor eigen publiek in Dordrecht, waar hij dankzij een wildcard direct geplaatst is voor de hoofdschema's van de 1.000 en 1.500 meter.

"Als het aan mij ligt, kan ik ook meedoen aan de relay. Maar dan wel op plekje drie of vier in de formatie, waar de kneuzen altijd zitten", grapte Knegt. "Ik heb niet per se verwachtingen, maar ik doe niet mee in Dordrecht om er na de eerste ronde al uit te liggen. In Dresden ben ik al veel aangesproken door andere rijders over mijn rentree, dus dat hebben we gehad. Nu kan ik me volledig op de wedstrijden focussen."

Sjinkie Knegt voelt zich goed genoeg om zijn rentree te maken. (Foto: Pro Shots)

'Wordt vaak gegrapt dat ik voor hetere vuren heb gestaan'

Hoewel Knegt maandenlang moest revalideren en er in het begin enige twijfel was of hij zijn oude niveau weer zou halen, had de wereldkampioen van 2015 geen moment het gevoel dat hij zijn plek in de selectie kwijt zou zijn. Zijn teamgenoten herinneren hem met woordgrapjes nog wel graag aan het incident met de houtkachel.

"De meest voorkomende grap is dat ik wel voor hetere vuren heb gestaan", glimlachte Knegt. "Ik ben degene die de grapjes moet aanhoren, maar vaak ook wel degene die er het hardst om lacht. Het is nu eenmaal gebeurd. Ik vind het beter dat we er met z'n allen om lachen dan dat we in een hoekje gaan huilen."

Zijn ongeluk in januari 2019 en de daaropvolgende revalidatie lijkt van Knegt hoe dan ook geen ander mens te hebben gemaakt. 'De Schicht uit Bantega' maakt zich ook geen zorgen meer over zijn toekomstige vorm, ook al dateert zijn laatste officiële wedstrijd van eind 2018 en kan hij op dit moment alleen conclusies trekken op basis van trainingen.

"Als je me dit acht maanden geleden had gevraagd, had ik getwijfeld. Maar sinds drie maanden geleden ben ik ervan overtuigd dat ik terug op mijn niveau zal komen. Ik zit nu op ongeveer 93 procent en na een goede zomer zit ik weer op 100 procent. Nu ben ik vooral ongelooflijk blij dat ik de kans krijg om in Dordrecht te schaatsen."

De World Cup Finals in Dordrecht beginnen op vrijdag en duren tot en met zondag. De wereldbeker geldt voor de shorttrackers als voorbereiding op de WK van 13 tot en met 15 maart in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

