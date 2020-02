Bij de WK afstanden in Salt Lake City draait het vanaf donderdag niet alleen om de titels, maar ook zeker om de tijden. Op de snelste ijsbaan ter wereld worden er wereldrecords verwacht. Een overzicht van de huidige mondiale toptijden en de schaatsers die de wereldrecords kunnen gaan aanvallen.

500 meter vrouwen

Huidige wereldrecord: Lee Sang-hwa (ZKo): 36,36 (16 november 2013, Salt Lake City)

Het oudste wereldrecord is al ruim zes jaar in handen van Lee Sang-hwa. Nao Kodaira heeft de zes snelste tijden ooit ná het wereldrecord achter haar naam staan en zal bij de WK afstanden eindelijk de inmiddels gestopte Zuid-Koreaanse van haar troon willen stoten.

Lee Sang-hwa poseert in 2013 met haar wereldrecord. (Foto: Pro Shots)

500 meter mannen

Huidige wereldrecord: Pavel Kulizhnikov (Rus): 33,61 (9 maart 2019, Salt Lake City)

Pavel Kulizhnikov slechtte eind 2015 in Salt Lake City de magische barrière van 34 seconden op de 500 meter en haalde vorig jaar nog eens een flinke hap van zijn toptijd af. De 25-jarige Rus is de topfavoriet bij de WK, al klokte regerend wereldkampioen Ruslan Murashov vorige week in Calgary de beste tijd van het seizoen (34,04).

Pavel Kulizhnikov grijnst na zijn wereldrecord. (Foto: Pro Shots)

1.000 meter vrouwen

Huidige wereldrecord: Brittany Bowe (VS): 1.11,61 (9 maart 2019, Salt Lake City)

Brittany Bowe reed vorig jaar op haar thuisbaan in Salt Lake City voor de derde keer een wereldrecord op de 1.000 meter, maar de Japanse vrouwen Kodaira en Miho Takagi lijken de belangrijkste kanshebbers op de kilometer van zaterdag.

Brittany Bowe werd in 2015 en 2019 wereldkampioene 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

1.000 meter mannen

Huidige wereldrecord: Kjeld Nuis (Ned): 1.06,18 (9 maart 2019, Salt Lake City)

Kjeld Nuis reed vorig jaar op de 1.000 meter het eerste wereldrecord uit zijn carrière. De olympisch kampioen is net als Thomas Krol, regerend wereldkampioen Kai Verbij en Kulizhnikov in staat om bij de WK voor het eerst onder de 1.06 te schaatsen.

Kjeld Nuis showt zijn wereldrecord. (Foto: Pro Shots)

1.500 meter vrouwen

Huidige wereldrecord: Miho Takagi (Jap): 1.49,84 (10 maart 2019, Salt Lake City)

Ireen Wüst reed nog nooit een wereldrecord en daar wil ze bij de WK afstanden verandering in brengen. Ze moet dan wel afrekenen met een Takagi in topvorm. De Japanse reed vorige week in Calgary met afstand de snelste tijd van het seizoen: 1.50,33.

Miho Takagi werd nog nooit wereldkampioene op de 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

1.500 meter mannen

Huidige wereldrecord: Kjeld Nuis (Ned): 1.40,17 (10 maart 2019, Salt Lake City)

Nuis en Krol sloegen vorige week de 1.500 meter in Calgary over, maar zondag zullen ze in Salt Lake City samen met de Rus Denis Yuskov gaan proberen voor het eerst onder de 1.40 te schaatsen.

Kjeld Nuis reed vorig jaar twee wereldrecords bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City. (Foto: Pro Shots)

3.000 meter vrouwen

Huidige wereldrecord: Martina Sáblíková (Tsj): 3.52,02 (9 maart 2019, Salt Lake City)

Martina Sáblíková reed vorig jaar in één week twee keer een wereldrecord op de 3 kilometer, waardoor ze de toptijd van de Canadese Cindy Klassen na dertien jaar eindelijk uit de boeken reed.

Martina Sáblíková heeft twee wereldrecords op haar naam staan. (Foto: Pro Shots)

5.000 meter mannen

Huidige wereldrecord: Ted-Jan Bloemen (Can): 6.01,86 (10 december 2017, Salt Lake City)

De 5 kilometer in Salt Lake City wordt een strijd tussen de man van het seizoen (Patrick Roest), de man van de afgelopen vijftien jaar (Sven Kramer) en de wereldrecordhouder (Bloemen).

222 Kramer over verwachte wereldrecords: 'Ben daar niet zo zeker van'

5.000 meter vrouwen

Huidige wereldrecord: Martina Sáblíková (Tsj): 6.42,01 (3 maart 2019, Calgary)

Door Sáblíková heeft Salt Lake City niet alle tien de wereldrecords op de individuele olympische afstanden. De 32-jarige Tsjechische won de laatste tien wereldtitels op 5 kilometer en lijkt bij de WK vooral concurrentie te krijgen van olympisch kampioene Esmee Visser.

227 Visser telt af naar WK afstanden: 'Ben al drie weken zenuwachtig'

10.000 meter mannen

Huidige wereldrecord: Ted-Jan Bloemen (Can): 12.36,30 (21 november 2015, Salt Lake City)

Bloemen lijkt precies op tijd in vorm om bij de WK afstanden zijn wereldrecord aan te vallen. Jorrit Bergsma (12.41,98 in Gangneung) en Roest (12.42,97 in Heerenveen) hebben hun persoonlijk record op een laaglandbaan gereden en zouden in theorie harder moeten kunnen in Salt Lake City.

Ted-Jan Bloemen staat met twee wereldrecords op het bord in Salt Lake City. (Foto: Pro Shots)

Teamsprint vrouwen

Huidige wereldrecord: Rusland (Angelina Golikova, Olga Fatkulina en Elizaveta Kazelina): 1.24,84 (1 december 2017, Calgary)

Teamsprint mannen

Huidige wereldrecord: Canada (Laurent Dubreuil, Vincent De Haître en Gilmore Junio): 1.17,31 (1 december 2017, Calgary)

Ploegenachtervolging vrouwen

Huidige wereldrecord: Japan (Miho Takagi, Ayano Sato en Nana Takagi): 2.50,87 (8 december 2017, Salt Lake City)

Ploegenachtervolging mannen

Huidige wereldrecord: Nederland (Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij): 3.35,60 (16 november 2013, Salt Lake City)