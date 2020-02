Veel Nederlandse schaatsers zagen hun voorbereiding op de WK afstanden in Salt Lake City zondag verstoord worden door een geannuleerde vlucht, maar mede door wat creativiteit viel de hinder uiteindelijk mee.

Natuurlijk had Kjeld Nuis op zijn rustdag liever rondgelopen door Salt Lake City dan uren te hangen op het vliegveld van Calgary. "Het was even drama", zegt de olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter in gesprek met NU.nl. "Op het moment zelf denk je: jongens moet dit nú gebeuren."

Een vliegtuig vol Nederlandse en buitenlandse schaatsers zou zondagmiddag (lokale tijd) vanuit het Canadese Calgary - waar op vrijdag en zaterdag een wereldbeker werd gehouden - naar het Amerikaanse Salt Lake City gaan, maar door een defecte deur werd de vertrektijd steeds verder opgeschoven.

Na uren van wachten en hangen werd de vlucht helemaal geschrapt, waardoor de schaatsers pas op maandag naar Salt Lake City konden vliegen. "Ideaal was het niet", zegt Ireen Wüst. "Maar op een gegeven moment is het zoals het is en kun je maar beter zo goed mogelijk met de situatie omgaan."

Nuis: 'Mijn voorbereiding is niet in de war geschopt'

De negentienvoudig wereldkampioene besloot al snel om de bagagehal te verlaten en een kamer te boeken in een hotel op het vliegveld, terwijl coach Peter Kolder wachtte op haar spullen.

"Er was nog een andere vlucht naar Salt Lake City, maar die zat al vol. Toen ik wist dat ik zondag niet meer kon vliegen, was het beter om op een hotelkamer gestrekt in een bed te liggen en goed eten te hebben. En met mijn telefoon en mijn creditcard was dat zo geregeld."

Bij Jumbo-Visma, de ploeg van Nuis, kozen ze er na de annulering van de lijnvlucht voor om geen risico's te nemen en voor alle schaatsers een privévlucht te boeken. "Uiteindelijk hebben we het perfect opgelost met het team", aldus Nuis. "We kwamen een dagje later aan dan gepland, maar het heeft mijn voorbereiding op de WK niet in de war geschopt."

Kramer had al privévlucht geboekt

Sven Kramer, de ploeggenoot van Nuis, hoefde als een van de weinige schaatsers zijn plannen niet om te gooien, want hij had op voorhand al een privévlucht van Calgary naar Salt Lake City. De 33-jarige Fries reist vaker op die manier, vooral om zijn rug te ontzien.

"Ik zou het liefst bij de andere gasten in het vliegtuig zitten, want dat zou betekenen dat ik geen last van mijn rug heb", zegt Kramer. "Ik doe dit niet omdat ik het zo fantastisch vind om in een privévliegtuig te reizen. Ik doe het uit voorzorg, omdat ik weet hoe fragiel mijn rug is."

"Ik snap dat het nu groot wordt uitgemeten, omdat alle andere schaatsers hun vlucht hebben gemist, maar het is voor mij niet de eerste keer dat ik dit gedaan heb."

De WK afstanden begint donderdag met de 3.000 meter (vrouwen), de 5.000 meter (mannen) en de teamsprint voor vrouwen en mannen.