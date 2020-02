Ondanks de stevige concurrentie van de Japanse Miho Takagi gelooft Ireen Wüst erin dat ze deze week in Salt Lake City haar vijfde wereldtitel op de 1.500 meter kan veroveren. En dan is ook haar eerste wereldrecord mogelijk.

Ergens in de komende dagen komt Wüst in de 'toernooimodus'. Dan wordt haar wereld steeds kleiner, gooit ze alle overbodige ballast overboord, wordt ze steeds ongezelliger voor haar omgeving en draait haar leven alleen nog maar om haar bed en de ijsbaan.

De 33-jarige Brabantse weet nog niet wanneer dit proces zal beginnen. Soms is het drie dagen voor een toernooi, soms pas bij het inrijden op de dag van de wedstrijd. De enige zekerheid is dát het gaat gebeuren; dat bewijzen haar vijf olympische titels en negentien wereldtitels.

"Het overkomt me altijd", zegt Wüst. "Ik ga het niet forceren door te denken: ik moet me nu gaan afsluiten. Zo werkt het niet."

Nu, op een dinsdagmiddag in de lobby van haar hotel in het centrum van Salt Lake City, is de schaatsster van TalentNED nog heel relaxed. Haar WK begint pas vrijdag met de ploegenachtervolging en haar belangrijkste doel is op zondag: de 1.500 meter. "Ik heb dus nog even."

'Ik geniet van dagen waar het er echt om gaat'

Vorig jaar won Wüst bij de WK afstanden in Inzell voor de vierde keer goud op de schaatsmijl door met een bijzondere race een halve seconde sneller te zijn dan wereldrecordhoudster Takagi.

De 25-jarige Japanse zal ook zondag weer de favoriet zijn, zeker na haar fraaie zege en baanrecord van afgelopen weekend bij de wereldbeker in Calgary. Met 1.50,33 - slechts een halve seconde boven haar wereldrecord van vorig jaar in Salt Lake City (1.49,84) - was Takagi bijna twee tellen sneller dan Wüst (1.51,99).

"Het wordt een hele uitdaging om weer de 1.500 meter te winnen, want Takagi reed natuurlijk een fantastische rit", aldus Wüst. "Maar dat is juist wel weer mooi. Ik geniet van dat soort dagen, als de spanning heel hoog is. Niet vijf minuten voor de wedstrijd als de zenuwen vreselijk zijn, maar uiteindelijk vind ik het wel leuk als het echt ergens om gaat. Dáár train ik de hele zomer voor. Het is nu aan mij om te jagen op Takagi."

De Nederlandse - die ook in 2007 (in Salt Lake City), 2011 en 2013 de wereldtitel op de 1.500 meter veroverde - gelooft erin dat het grote gat uit Calgary te dichten is bij de WK. "Ik reed een redelijke race vorige week, maar er zaten heel veel technische dingen in die veel beter kunnen."

"Daarom geeft die race me eigenlijk veel vertrouwen; het kan nog veel harder als ik deze week de goede dingen blijf doen. Ik heb zo'n rit als in Calgary nodig om scherp te worden, om beter te worden. Nu zit het in mijn systeem en kan ik ervan groeien. En dan geloof ik dat het komende zondag een stuk beter zal gaan."

Ireen Wüst droeg haar wereldtitel op de 1.500 meter vorig jaar op aan haar overleden vriendin Paulien van Deutekom. (Foto: Pro Shots)

'Moet een wereldrecord niet te groot maken'

Het is aannemelijk dat Wüst zondag een primeur nodig zal hebben om goud te veroveren, want in haar lange en zeer succesvolle carrière heeft ze nog nooit een wereldrecord geschaatst. "Natuurlijk is dat deze week een doel, maar de omstandigheden moeten ook meezitten."

"In mijn achterhoofd speelt een wereldrecord mee, maar ik moet het niet te groot maken en me vooral daarop focussen. Het gaat in eerste instantie om winnen en ik weet welke weg ik moet bewandelen om dat voor elkaar te krijgen."

De WK afstanden begint donderdag met de 3.000 meter (vrouwen), de 5.000 meter (mannen) en de teamsprint voor vrouwen en mannen.