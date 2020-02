Op de snelste ijsbaan ter wereld werd van donderdag tot en met zondag het belangrijkste toernooi van het schaatsseizoen gehouden. Bekijk hier alle uitslagen van de WK afstanden in Salt Lake City.

Uitslagen (top vijf + Nederlanders)

Donderdag

3.000 meter vrouwen

1. Martina Sáblíková (Tsj) - 3.54,25

2. Carlijn Achtereekte (Ned) - 3.54,92

3. Natalia Voronina (Rus) - 3.55,54

4. Evgeniia Lalenkova (Rus) - 3.55,81

5. Esmee Visser (Ned) - 3.56,78

7. Irene Schouten (Ned) - 3.58,26

5.000 meter mannen

1. Ted-Jan Bloemen (Can) - 6.04,37

2. Sven Kramer (Ned) - 6.04,91

3. Graeme Fish (Can) - 6.06,32

4. Sverre Lunde Pedersen (Noo) - 6.11,80

5. Jordan Belchos (Can) - 6.12,07

8. Jorrit Bergsma (Ned) - 6.13,42

Patrick Roest (Ned) - gediskwalificeerd

Teamsprint vrouwen

1. Nederland - 1.24,02

2. Rusland - 1.24,50

3. Polen - 1.25,37

4. China - 1.26,80

Teamsprint mannen

1. Nederland - 1.18,18

2. China - 1.18,53

3. Noorwegen - 1.19,54

4. Japan - 1.19,59

5. Zwitserland - 1.20,03

Vrijdag

10.000 meter mannen

1. Greame Fish (Can) - 12.33,86

2. Ted-Jan Bloemen (Can) - 12.45,01

3. Patrick Beckert (Dui) - 12.47,93

4. Jorrit Bergsma (Ned) - 12.48,45

5. Ryosuke Tsuchiya (Jap) - 12.55,62

8. Patrick Roest (Ned) - 13.03,90

Ploegenachtervolging vrouwen

1. Japan - 2.50,76

2. Nederland - 2.52,65

3. Canada - 2.53,62

4. Rusland - 2.53,92

5. Polen - 2.59,24

500 meter mannen

1. Pavel Kulizhnikov (Rus) - 33,72

2. Ruslan Murashov (Rus) - 33,99

3. Tatsuya Shinhama (Jap) - 34,03

4. Viktor Mushtakov (Rus) - 34,05

5. Daichi Yamanaka (Jap) - 34,06

10. Kai Verbij (Ned) - 34,32

12. Jan Smeekens (Ned) - 34,45

13. Dai Dai Ntab (Ned) - 34,48

500 meter vrouwen

1. Nao Kodaira (Jap) - 36,69

2. Angelina Golikova (Rus) - 36,74

3. Olga Fatkulina (Rus) - 36,78

4. Vanessa Herzog (Oos) - 36,94

5. Kimi Goetz (VS) - 37,18

6. Letitia de Jong (Ned) - 37,19

8. Jutta Leerdam (Ned) - 37,30

9. Femke Kok (Ned) - 37,45

Zaterdag

5.000 meter vrouwen

1. Natalja Voronina (Rus) - 6.39,02 (WR)

2. Martina Sábliková (TsJ) - 6.41,18

3. Esmee Visser (Ned) - 6.46,68

4. Marina Zueva (WRu) - 6.48,22

5. Ivanie Blondin (Can) - 6.48,98

7. Irene Schouten (Ned) - 6.50,59

1.000 meter mannen

1. Pavel Kulizhnikov (Rus) - 1.05,69 (WR)

2. Kjeld Nuis (Ned) - 1.06,73

3. Laurent Dubreuil (Can) - 1.06,76

4. Havard Lorentzen (Noo) - 1.07,00

5. Masaya Yamada (Jap) - 1.07,03

6. Kai Verbij (Ned) - 1.07,05

Thomas Krol (Ned) - gediskwalificeerd

1.000 meter vrouwen

1. Jutta Leerdam (Ned) - 1.11,84

2. Olga Fatkulina (Rus) - 1.12,33

3. Miho Takagi (Jap) - 1.12,34

4. Ireen Wüst (Ned) - 1.12,63

5. Kimi Goetz (VS) - 1.12,70

9. Letitia de Jong - 1.12,99

Ploegenachtervolging mannen

1. Nederland - 3.34,68 (WR)

2. Japan - 3.36,41

3. Rusland - 3.37,24

4. Canada - 3.38,27

5. Verenigde Staten - 3.38,51

Zondag

1.500 meter vrouwen

1. Ireen Wüst (Ned) - 1.50,92

2. Evgenia Lalenkova (Rus) - 1.51,13

3. Elizaveta Kazelina (Rus) - 1.51,41

4. Miho Takagi (Jap) - 1.51,58

5. Melissa Wijfje (Ned) - 1.51,78

10. Joy Beune (Ned) - 1.53,11

1.500 meter mannen

1. Kjeld Nuis (Ned) - 1.41,66

2. Thomas Krol (Ned) - 1.41,73

3. Joey Mantia (VS) - 1.42,16

4. Zhongyan Ning (Chi) - 1.42,33

5. Denis Yuskov (Rus) - 1.42,34

10. Patrick Roest (Ned) - 1.43,62

Massastart vrouwen

1. Ivanie Blondin (Can)

2. Kim Bo-reum (ZKo)

3. Irene Schouten (Ned)

4. Nana Takagi (Jap)

5. Francesca Lollobrigida (Ita)

Massastart mannen

1. Jorrit Bergsma (Ned)

2. Jordan Belchos (Can)

3. Antoine Gélinas-Beaulieu (Can)

4. Vitaly Mikhailov (WRu)

5. Joey Mantia (VS)

Nederlandse deelnemers

Vrouwen 500 meter: Jutta Leerdam, Letitia de Jong, Femke Kok

1.000 meter: Jutta Leerdam, Letitia de Jong, Ireen Wüst

1.500 meter: Melissa Wijfje, Ireen Wüst, Joy Beune

3.000 meter: Esmee Visser, Irene Schouten, Carlijn Achtereekte

5.000 meter: Esmee Visser, Irene Schouten

Ploegenachtervolging: Ireen Wüst, Antoinette de Jong, Melissa Wijfje, Carlijn Achtereekte

Massastart: Irene Schouten, Melissa Wijfje

Teamsprint: Femke Kok, Jutta Leerdam, Letitia de Jong, Ireen Wüst