Sjinkie Knegt keert komend weekend bij de World Cup-finale in Dordrecht zoals verwacht terug op het ijs. De shorttracker maakt voor het eerst sinds december 2018 zijn opwachting.

"Ik heb altijd goede hoop gehad op een goed herstel. Het was een lang proces, maar ik ben erg blij om weer terug te zijn", bevestigt de dertigjarige Knegt zijn terugkeer tegenover Omrop Fryslân.

"Ik denk dat ik qua snelheid al aardig mee kan komen. Conditioneel ben ik er nog niet helemaal, dus ik ben benieuwd of ik een beetje mee kan komen."

Knegt liep ruim een jaar geleden ernstige brandwonden op bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis. Hij was juist herstellende van een zware spierblessure aan zijn linkerbeen.

Het was na het ongeluk met de houtkachel de vraag of Knegt nog zou terugkeren op het ijs, maar de Fries werkte met succes aan zijn herstel en liet zelf altijd weten te geloven in een rentree.

NK en EK kwamen nog te vroeg

Het is nog niet bekend welke afstanden Knegt in Dordrecht rijdt. Volgens Omrop Fryslân is de kans groot dat hij op de 1.000 en 1.500 meter, de relay en de gemengde relay in actie komt. Naar verwachting maakt de KNSB dat later op maandag bekend.

'De Schicht van Bantega' wilde zelf onlangs al zijn rentree maken bij de NK of EK, maar die toernooien kwamen volgens de KNSB en bondscoach Jeroen Otter nog iets te vroeg.

Knegt is de meest succesvolle Nederlandse shorttracker ooit. Hij pakte twee olympische medailles (zilver en brons), één wereldtitel allround en drie Europese titels allround.