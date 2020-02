Suzanne Schulting houdt een heel goed gevoel over aan het wereldbekerweekend in Dresden. De topshorttrackster pakte in Duitsland goud op zowel de 1.500 meter als de relay en werkt met vertrouwen toe naar de WK van volgende maand.

"Ik voel me supervoldaan. Ik heb met het goud op de 1.500 meter een beetje revanche genomen op zaterdag en sta eerste in het klassement, dat is ook wel lekker. En we hebben afgesloten met het goud op de relay, dus beter kan niet", aldus Schulting bij de NOS.

De 22-jarige Friezin doelde met haar revanche op de 1.000 meter van zaterdag, waarbij ze zich in de finale liet verrassen door de Zuid-Koreaanse Kim Yi-joo en uiteindelijk genoegen moest nemen met brons.

Van 13 tot en met 15 maart verdedigt Schulting in het Zuid-Koreaanse Seoel haar wereldtitel shorttrack. Bij het WK van vorig jaar in Bulgarije pakte ze ook een gouden medaille op de 1.000 meter.

'Goud op relay voelt heel erg goed'

In Dresden was Schulting ook met de Nederlandse relayploeg de beste. Uit die gouden medaille, behaald met Rianne de Vries, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven, haalde ze eveneens veel voldoening.

"Dat voelt heel erg goed. Ik merk dat we als team veel sterker staan en dat we als team veel beter op elkaar zijn ingespeeld dan bij het begin van het seizoen. Dat is heel erg fijn", aldus Schulting.

Komend weekend volgt in Dordrecht de World Cup-finale. Het is voor Schulting, die vorige maand bij de EK oppermachtig was en er haar titel prolongeerde, een belangrijke test richting het WK van volgende maand.

"Ik zal in Dordrecht de 1.000 meter sowieso gaan rijden en moet nog even kijken of ik de 500 of 1.500 meter ook rijd. Die beslissing maken we volgende week. Richting het WK is het goed om ook nog een 500 meter te rijden."