De Nederlandse shorttracksters hebben zondag goud veroverd bij de wereldbeker in Dresden. Eerder op zondag was Suzanne Schulting in de Duitse stad ook al de snelste op de 1.500 meter.

Onder aanvoering van Schulting reed Nederland, dat verder met Rianne de Vries, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven op het ijs verscheen, van begin tot eind aan kop.

In de slotronde drong China nog wel aan, maar Schulting sloeg die aanval simpel af. China pakte nog wel het zilver. Het brons ging naar Japan.

Voor Schulting was het al de tweede keer op zondag dat zij het goud pakte. Op de 1.500 meter pareerde Schulting (2.24,845) in de laatste ronde een aanval van Kim Yi-joo. De Zuid-Koreaanse, die Schulting zaterdag nog te snel af was op de 1.000 meter, ging bij haar inhaalpoging onderuit en greep naast de medailles.

Ook voor Van Ruijven was haar medaille op de relay al haar tweede prijs van de dag. Eerder op zondag pakte de Haagse brons op de 500 meter.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de finish van Schulting op de 1.500 meter te bekijken.

Van 't Wout pakt eerste World Cup-medailles

Bij de mannen verraste Mell van 't Wout op de 500 meter door met een derde plaats voor het eerst in zijn loopbaan een medaille bij de World Cup te pakken. De negentienjarige Nederlander leek in de halve finales nog uitgeschakeld te worden, maar mocht alsnog naar de eindstrijd vanwege twee diskwalificaties.

In de finale kwam Van 't Wout als vierde over de finish, maar door een straf van Hwang Dae-heon schoof hij nog een positie op waardoor hij derde werd.

Bij de relay mocht Van 't Wout later op zondag nog een bronzen medaille in ontvangst nemen. Samen met Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Sven Roes eindigde Nederland op de relay als derde. Zuid-Korea pakte goud, terwijl Rusland als tweede over de finish kwam.