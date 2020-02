Kjeld Nuis was zaterdag ondanks een groot verschil met Pavel Kulizhnikov niet ontevreden met zijn tijd op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary. De schaatser van Jumbo-Visma denkt dat hij sterk genoeg is om Kulizhnikov volgende week bij de WK afstanden te verslaan.

De 25-jarige Kulizhnikov was met een tijd van 1.06,49 een halve seconde sneller dan Thomas Krol (zilver in 1.07,017) en olympisch kampioen Nuis (brons in 1.07,019).

"Het was geen slecht ritje", zei de dertigjarige Nuis bij de NOS. "Het verschil was eerst acht tienden en nu is dat nog maar vijf tienden. Ik probeer mijn snelheid terug te krijgen en dat is aardig gelukt, al is er natuurlijk nog wel genoeg werk aan de winkel."

Volgens Nuis liggen die verbeterpunten vooral bij zijn starts. "Dat komt simpelweg omdat ik daar te weinig op train", vervolgde de geboren Leidenaar, die daar komende week speciaal op wil gaan oefenen.

"Ik heb mijn allersnelste opening ooit gereden tijdens de Olympische Spelen, al heb ik die 16,31 daarna nooit meer gehaald. Maar die tijd is wel een bevestiging voor mij dat ik het kan."

Het podium van de 1.000 meter in Calgary: Thomas Krol, Pavel Kulizhnikov en Kjeld Nuis. (Foto: Pro Shots)

Nuis wil ambities niet omlaag bijstellen

Hoewel de WK afstanden over een week al beginnen wil Nuis zijn ambities niet omlaag bijstellen. "Een halve seconde is een enorm verschil, maar ik ben niet iemand die dan maar met een tweede plaats genoegen neemt", vertelde hij.

"Ik geloof echt dat het mogelijk is. Pavel is hier ook maar twee honderdsten sneller dan ik hier vier jaar geleden was. Dat zegt wel genoeg. We hebben hem ook genoeg foutjes zien maken en zeker als de ogen op je gericht staan, zijn die snel gemaakt."

Nuis kwam in Calgary met het oog op de WK afstanden alleen op de 1.000 meter in actie. Komend weekend in Salt Lake City zal Nuis naast de 1.000 meter ook op de 1.500 meter aan de start verschijnen.