Sven Roes kon het zaterdag nauwelijks geloven dat hij zilver had gewonnen op de 1.500 meter bij zijn debuut op de wereldbeker. De twintigjarige shorttracker viel daarnaast op als "een aparte vogel" in Dresden.

"Niet normaal, ik weet echt niet hoe dit allemaal kan. Het is toch niet normaal?", vroeg de uitgelaten Roes zichzelf verbaasd af in gesprek met de NOS. "Ik ben sprakeloos. Ik voelde me best wel sterk, maar gelijk zilver, dat had ik alleen maar kunnen dromen."

De Chinees Ren Ziwei pakte het goud op de 1.500 meter door al snel een ronde voorsprong te pakken. Roes klopte onder anderen de Zuid-Koreaan Kim Dagyeom en landgenoot Itzhak de Laat in de strijd om de tweede plek.

"Ik dacht: laat Ziwei maar lekker rijden, want als je het gat gaat dichten, dan rijd je jezelf alleen maar kapot", keek Roes terug op de race. "Mijn tactiek is wachten, wachten en wachten. De Koreaan kon het gat helaas net niet dichtrijden. Maar gelukkig kon ik wel zilver pakken."

De kersverse Nederlandse kampioen allround reed eerder dit jaar nog in de juniorenklasse, omdat hij nog aan zijn techniek moest werken. "Dat gaat nu gelukkig vlekkeloos. Mijn grootste probleem was dat ik mijn linkerbeen te snel naar voren haal, waardoor ik op twee benen kwam staan. Dat heb ik nu afgeleerd."

Roes werkt daarnaast nog aan zijn start op de kortste afstand, de 500 meter. "Ik kan het wel, maar de ene keer gaat het goed en dan weer niet. Het moet stabiel worden", zei hij met een brede grijns.

'Ik doe het altijd op zijn Roes'

Een dag eerder viel Roes op met een merkwaardig verzoek aan bondscoach Jeroen Otter. "Ik vroeg aan Jeroen of ik vast naar het hotel terug mocht keren. Ik dacht dat ik klaar was voor de dag, maar ik moest de relay nog rijden. Dat was een foutje van mij", lachte hij.

"Ik ben een beetje een aparte vogel, ja", zei het talent. "Ik doe het altijd 'op zijn Roes'. Dat is afwachten, afwachten, afwachten en dan in de laatste rondjes buitenom versnellen en iedereen voorbij. Soms lukt dat en soms niet. Tot nu toe gelukkig meestal wel."

Op de tweede 1.500 meter in Dresden lukte het niet voor Roes. Hij sneuvelde in de kwartfinales en moet zondag de herkansingen rijden.