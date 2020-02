Sven Kramer heeft zaterdagavond (lokale tijd) de 5 kilometer in de B-groep bij de World Cup in Calgary niet afgemaakt. Uit voorzorg stapte de ervaren Fries na 3 kilometer van de baan af.

Kort nadat de Canadese speaker enthousiast omriep dat Kramer op koers lag voor het wereldrecord, hield de schaatser het voor gezien. Met oog op de WK afstanden van komend weekend wilde hij geen risico nemen.

"Laat ik vooropstellen dat ik graag in de A-groep had gereden", vertelde Kramer in een video van zijn ploeg Jumbo-Visma. "Dan had ik de 5 kilometer zeker gefinisht."

"Maar door omstandigheden en blessures in het begin van het seizoen heb ik te weinig World Cups gereden. Daardoor belandde ik in de B-groep, dat is natuurlijk jammer."

Het podium van de B-groep op de 5 kilometer: Sergey Trofimov (l), Douwe de Vries (m) en Ruslan Zakharov (r). (Foto: Pro Shots)

'Ik voel me nu goed en dat wil ik graag zo houden'

De viervoudig olympisch kampioen koos er bewust voor om op het lagere toneel een verkapte trainingsrit te rijden. "De B-groep is laat op de avond, het is niet op tv en er is geen livestream. Dan denk ik dat het goed is om 3 kilometer te rijden en heel te blijven, zeker gezien mijn voorgeschiedenis."

Daarmee doelt Kramer vooral op zijn rug, die hem al langere tijd af en toe parten speelt. In de voorbereiding op het seizoen liep hij bovendien een knieblessure op bij een fietsongeluk in Inzell.

"Ik voel me nu heel erg goed en dat wil ik graag zo houden", aldus de 33-jarige Kramer. "Over vijf dagen is de WK afstanden. Ik hoop deze lijn door te trekken naar Salt Lake City en daar een heel mooi WK te rijden."

De 5 kilometer in de B-groep werd gewonnen door Douwe de Vries, die met 6.08,46 ruim vier seconden van zijn persoonlijk record af reed. De Vries was maar iets trager dan de winnende tijd van Patrick Roest (6.07,40) in de A-groep.