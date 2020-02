Patrick Roest heeft zaterdag in Calgary zijn vierde wereldbekerzege van het seizoen geboekt op de 5 kilometer. Op de 1.000 meter klopte de Rus Pavel Kulizhnikov de Nederlanders Thomas Krol en Kjeld Nuis door een baanrecord te schaatsen.

Roest noteerde in de laatste rit van de 5 kilometer een tijd van 6.07,40, waarmee hij 0,02 seconden sneller was dan Ted-Jan Bloemen.

De Canadees toonde met zijn snelste tijd ooit op zijn thuisbaan in Calgary (6.07,42) aan dat hij precies op tijd in vorm lijkt te zijn voor de WK afstanden van volgende week in Salt Lake City. In die Amerikaanse stad zette de geboren Nederlander in 2017 het wereldrecord op 6.01,86.

Graeme Fish zorgde zaterdag voor nog meer Canadees succes in de Olympic Oval door meer dan vijf seconden van zijn persoonlijk record af te halen en het brons te veroveren in 6.10,58.

Jorrit Bergsma kwam met 6.13,94 niet verder dan plek zes. Wereldkampioen Sverre Lunde Pedersen uit Noorwegen stortte in de slotfase van zijn rit volledig in en werd slechts twaalfde in 6.17,31.

Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker rijden later op zaterdag de 5 kilometer in de B-groep.

Het podium van de 1.000 meter, met van links naar rechts Thomas Krol, Pavel Kulizhnikov en Kjeld Nuis. (Foto: Pro Shots)

Kulizhnikov verbetert baanrecord van Nuis

Op de 1.000 meter was de 25-jarige Kulizhnikov met een tijd van 1.06,49 een halve seconde sneller dan Krol (zilver in 1.07,017) en olympisch kampioen Nuis (brons in 1.07,019).

Het baanrecord in de Olympic Oval stond sinds februari 2017 op naam van Nuis (1.06,51), die vorig jaar in Salt Lake City het wereldrecord op 1.06,18 zette.

Regerend wereldkampioen Kai Verbij kwam met 1.07,48 niet verder dan plek acht. Hij behoudt wel de leiding in het wereldbekerklassement, al is zijn voorsprong op de nummer twee Krol geslonken naar slechts twee punten.

Lennart Velema eindigde als dertiende door met 1.07,75 bijna een seconde van zijn persoonlijk record af te halen. Eerder op vrijdag zette Koen Verweij in de B-groep de vierde tijd neer op de 1.000 meter: 1.08,26.