Miho Takagi heeft zaterdag op indrukwekkende wijze de 1.500 meter gewonnen bij de wereldbeker schaatsen in Calgary. Ireen Wüst pakte op gepaste afstand brons. De zege op de 500 meter ging ook naar een Japanse: Nao Kodaira.

De 25-jarige Takagi dook op de 1.500 meter vooral door een ontzettend sterk slot van haar race meer dan een seconde onder het baanrecord van de Amerikaanse Brittany Bowe: 1.50,33. De Japanse reed de derde tijd ooit op de schaatsmijl. Ze is zelf wereldrecordhouder met 1.49,84.

De concurrentie kwam niet in de buurt van de tijd van Takagi. Ivanie Blondin veroverde zilver door het bijna vijftien jaar oude Canadese record van Cindy Klassen te verbeteren: 1.51,76. Wüst eindigde met haar tweede tijd ooit (1.51,99) als derde.

Antoinette de Jong schraapte negen honderdsten van haar persoonlijke toptijd af en reed met 1.53,67 naar de zevende plek. Melissa Wijfje (1.53,70) werd achtste en Joy Beune (1.54,78) klokte de twaalfde tijd in Canada.

Wüst won dit seizoen al twee 1.500 meters in de wereldbeker en gaat nog steeds ruim aan de leiding in het klassement. De regerend olympisch kampioene weet na zaterdag wel dat het volgende week in Salt Lake City een flinke klus wordt om haar wereldtitel te prolongeren.

Nao Kodaira was de snelste op de 500 meter. (Foto: Pro Shots)

Kodaira pakt sprintdubbel in Calgary

Kodaira, die vrijdag al de beste was op de 1.000 meter, won een dag later ook de 500 meter. De 33-jarige Japanse klokte 36,65 en boekte zo haar 27e wereldbekerzege op de kortste afstand. Ze bleef 0,29 seconden boven het wereldrecord, dat al sinds november 2013 op naam staat van de Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa (36,36).

Angelina Golikova pakte zilver door het Russische record te verbeteren (36,78), terwijl het brons naar regerend wereldkampioene Vanessa Herzog uit Oostenrijk ging (37,08).

Sanneke de Neeling haalde met 37,66 bijna een halve seconde van haar persoonlijk record af (38,09). Dat leverde haar de elfde plek op. De 23-jarige Zuid-Hollandse reed vrijdag in de Olympic Oval met 1.13,74 ook al haar snelste tijd ooit op de 1.000 meter.

De Neeling was de enige Nederlander in de A-groep. Jutta Leerdam meldde zich met het oog op de WK afstanden van volgende week in Salt Lake City af voor de kortste afstand.

Eerder op zaterdag won Letitia de Jong de 500 meter in de B-groep in een persoonlijk record van 37,36. De Friezin zette de derde tijd ooit neer voor een Nederlandse, na Thijsje Oenema (37,06) en Margot Boer (37,28). Femke Kok (37,99) werd vierde in de B-groep en Femke Beuling (persoonlijk record van 38,22) eindigde als zesde.