Denis Yuskov won vrijdag de wereldbekerwedstrijd over 1.500 meter in Calgary, maar Koen Verweij reed later op de dag in de B-groep sneller dan de Rus en was dus de snelste van de dag. De 29-jarige Alkmaarder zag daarin de bevestiging dat hij op de weg terug is.

Yuskov won met een tijd van 1.43,23 de 1.500 meter, waarop Marcel Bosker vijfde werd met 1.44,12. De snelste schaatser van de dag was echter Verweij, die later op vrijdag in de B-groep naar 1.43,10 reed.

"Ik wist niet dat ik al zo ver was dat ik hier eigenlijk een algemene 1.500 meter win", aldus een opgetogen Verweij tegen de NOS. "Ik win hier gewoon, ik ben de snelste van de dag. Dat is voor mij de bevestiging dat ik gewoon een World Cup-overwinning heb."

Verweij vond dat zijn race in de Olympic Oval wel degelijk met die van Yuskov te vergelijken was, hoewel de Nederlander in de B-groep reed en de Rus in de A-groep uitkwam.

"Of ik beter was dan Yuskov vandaag? Dat blijkt, al rijd ik liever in de A-groep", lachte Verweij. "De omstandigheden zijn wel vergelijkbaar, we reden vandaag binnen een uur van elkaar. Het ijs is in de tussentijd een keer gedweild, maar was verder hetzelfde. Dat ik hier van hem en de rest van het veld win, geeft me veel voldoening."

Koen Verweij (midden) als winnaar van de 1.500 meter in de B-groep in Calgary. (Foto: Pro Shots)

'WK afstanden niet reëel door begin seizoen'

Verweij zal komende week niet aan de start staan op de WK afstanden in Salt Lake City. De rijder van Team Reggeborgh viel buiten de boot nadat de KNSB besloot Kjeld Nuis, die de NK afstanden miste door ziekte, een aanwijsplek te geven.

"Natuurlijk had ik daar heel graag gestaan, maar dat is gezien het begin van het seizoen niet reëel geweest", vond Verweij, die met zijn team een voorstel voor een skate-off met Nuis afgewezen zag worden. "Ik vraag dat niet voor niks, ik vind strijden sowieso mooi. Ik had hier graag tegen Kjeld gestreden."

"We moeten het er echter nu bij laten, de beslissing is geweest. Ik vecht het liever volgend jaar uit op het WK, en daarna op de Spelen. Deze zege geeft veel zelfvertrouwen, daar kan ik de komende twee jaar mee verder."