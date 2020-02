Kai Verbij kon een goed resultaat op de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary vrijdag door een val in de laatste bocht vergeten. De sprintspecialist leek er zonder serieuze verwondingen vanaf te komen, maar was wel hevig geschrokken.

"De schade valt volgens mij mee, zeker als je ziet met wat voor snelheid ik reed. Ik heb alleen wat wondjes", aldus een geschrokken Verbij tegen de NOS.

De 25-jarige Hoogmadenaar vindt het echter nog te vroeg om te zeggen dat hij ongedeerd is gebleven. "Het duurt altijd een tijd, soms zelf uren, voordat de impact echt doorkomt. De stijfheid komt pas in de avond of zelfs de dag erna. Er kan nog wat vocht vrijkomen hier en daar, dan zal het allemaal wat beurs aanvoelen."

Verbij stapte in de laatste binnenbocht op een blokje en nam bijna tegenstander Artem Arefyev mee in zijn val. De Rus kon de langs glijdende Verbij maar net ontwijken door over hem heen te springen.

"Ik keek achter me toen ik viel en zag dat hij heel dichtbij was. Als hij niet zo behendig is op de schaats, knalt hij erop en lig ik helemaal open. Wat dat betreft heb ik geluk gehad dat hij het zo goed oploste", toonde Verbij zich opgelucht.

Een teleurgestelde en geschrokken Verbij komt over de finish na zijn val. (Foto: Pro Shots)

Verbij haalt ondanks val 'positieve dingen' uit race

Verbij leek voor zijn val op weg naar een goede tijd in de Olympic Oval, nadat hij met een tijd van 9,7 opende. "Dat was een van mijn betere openingen dit jaar. Het geeft aan dat het schaatsen wel oké gaat. Ik had nog veel snelheid in de laatste binnenbocht. Daarom wilde ik vol gas blijven geven."

"Ik tikte het blokje aan omdat ik risico wilde nemen, maar toen glipte dat weg en was het klaar. Het was zeker schrikken, ik val niet heel vaak. Ik kan een paar positieve dingen halen uit mijn race, maar je wil liever niet vallen natuurlijk."

Door de val van Verbij was Dai Dai Ntab de beste Nederlander. De teamgenoot van Verbij bij Team Reggeborgh eindigde met 34,60 als veertiende, op grote afstand van het Russische podium: winnaar Ruslan Murashov (34,04), Pavel Kulizhnikov (34,05) en Viktor Mushtakov (34,06).