Nao Kodaira heeft vrijdag bij de wereldbeker in Calgary in de zevende tijd ooit de 1.000 meter gewonnen, terwijl de Nederlandse vrouwen teleurstelden. Letitia de Jong was op de achtste plaats de beste Nederlandse. Op de 3.000 meter pakte Antoinette de Jong zilver.

Kodaira kwam op de 1.000 meter op de Olympic Oval tot een tijd van 1.12,65. Daarmee bleef de Japanse wel ruim boven haar persoonlijk record, dat ze vorig jaar met 1.11,77 in Salt Lake City neerzette. Het wereldrecord staat met 1.11,61 op naam van Brittany Bowe.

Met die tijd hield Kodaira de Russin Olga Fatkulina vijftien honderdsten voor. Het podium werd gecompleteerd door de Russin Yekaterina Shikhova, die 1.12,84 liet noteren.

Bowe, die de laatste zeven 1.000 meters in de wereldbeker won, kwam er niet aan te pas. De Amerikaanse werd in 1.13,06 slechts zesde, maar blijft wel leidster in het wereldbekerklassement. De Jong verbeterde in een rechtstreeks gevecht met haar verloofde Ireen Wüst haar persoonlijk record naar 1.13,29. Wüst moest zich met 1.13,57 tevredenstellen met de tiende plaats.

Jutta Leerdam nestelde zich tussen haar twee landgenotes met 1.13,42 op de negende plek en Sanneke de Neeling eindigde in 1.13,74 als elfde. Zowel Leerdam als De Neeling reed een persoonlijk record.

Ireen Wüst met Letitia de Jong, die de beste Nederlandse was op de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Visser stelt teleur op 3.000 meter

Op de 3.000 meter maakte Martina Sábliková indruk door te winnen in 3.54,93, al bleef de Tsjechische ruim boven haar eigen wereldrecord (3.52,04). De Jong werd tweede in 3.56,18 en de Russische Natalia Voronina (3.56,57) completeerde het podium.

De 24-jarige De Jong reed anderhalve seconde van haar persoonlijk record af en mag terugkijken op een uitstekende race. Dat kan niet gezegd worden van Visser, die teleurstelde met de zesde tijd (3.58,51). Olympisch kampioen Carlijn Achtereekte werd vijfde in een persoonlijk recorc (3.57,51) en de Russin Evgeniia Lalenkova eindigde als vierde in 3.57,46. De vierde Nederlandse die van start ging, Reina Anema, noteerde de negende tijd: 4.02,36.

De World Cup in Calgary is een laatste test voor veel schaatsers voor de WK afstanden volgende week in Salt Lake City. Het toernooi in de Amerikaanse stad begint donderdag en duurt tot en met zondag.