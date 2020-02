Nao Kodaira heeft vrijdag bij de wereldbeker in Calgary in de zevende tijd ooit de 1.000 meter gewonnen. Letitia de Jong was op de achtste plaats de beste Nederlandse.

Kodaira kwam op de Olympic Oval tot een tijd van 1.12,65. Daarmee bleef de Japanse wel ruim boven haar persoonlijk record, dat ze vorig jaar met 1.11,77 in Salt Lake City neerzette. Het wereldrecord staat met 1.11,61 op naam van Brittany Bowe.

Met die tijd hield Kodaira de Russin Olga Fatkulina vijftien honderdsten voor. Het podium werd gecompleteerd door de Russin Yekaterina Shikhova, die 1.12,84 liet noteren.

Bowe, die de laatste zeven 1.000 meters in de wereldbeker won, kwam er niet aan te pas. De Amerikaanse werd in 1.13,06 slechts zesde, maar blijft wel leidster in het wereldbekerklassement.

De Jong verbeterde in een rechtstreeks gevecht met haar verloofde Ireen Wüst haar persoonlijk record naar 1.13,29. Wüst moest zich met 1.13,57 tevredenstellen met de tiende plaats.

Jutta Leerdam nestelde zich tussen haar twee landgenotes met 1.13,42 op de negende plek en Sanneke de Neeling eindigde in 1.13,74 als elfde. Zowel Leerdam als De Neeling reed een persoonlijk record.

Later op de dag wordt de 3.000 meter nog verreden bij de vrouwen. Op die afstand verschijnen Esmee Visser, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte en Reina Anema aan de start.