Marcel Bosker is er vrijdag bij de wereldbeker in Calgary net niet in geslaagd om op het podium te eindigen op de 1.500 meter. Op de 500 meter kwam Kai Verbij ten val en speelden de andere Nederlanders geen rol van betekenis.

De 23-jarige Bosker eindigde op de 1.500 meter als vijfde in een persoonlijk record van 1.44,12. Daarmee kwam de schaatser van TalentNED 0,38 seconde tekort voor het brons, dat met 1.43,74 naar de Amerikaan Joey Mantia ging.

Bosker was een van de twee Nederlanders die in actie kwamen op de schaatsmijl. Wesly Dijs werd in 1.45,31 zeventiende. Kjeld Nuis, Thomas Krol en Patrick Roest meldden zich met het oog op de WK afstanden van volgende week af.

De 1.500 meter werd gewonnen door Denis Yuskov. De Rus bleef met 1.43,23 de Chinees Zhongyan Ning slechts twee honderdsten voor en boekte zijn eerste wereldbekerzege van het seizoen.

Kai Verbij kwam ten val op de 500 meter. (Foto: Pro Shots)

Ntab beste Nederlander op 500 meter

Op de 500 meter ging Verbij in de laatste bocht onderuit nadat hij op een blokje was gaan staan en werd in zijn val maar net ontweken door de Rus Artem Arefyev. Dai Dai Ntab was de beste Nederlander. De schaatser van Team Reggeborgh eindigde in 34,60 als veertiende.

Jan Smeekens en Hein Otterspeer kwamen niet verder dan de respectievelijk zeventiende en negentiende plek. Smeekens finishte in 34,70 en Otterspeer moest mede door een matige start genoegen nemen met 35,51.

De 500 meter werd gewonnen door Ruslan Murashov. De Rus bleef slechts vier honderdsten boven het baanrecord van zijn landgenoot en wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov, die op slechts één honderdste als tweede eindigde op de Olympic Oval.

Viktor Mushtakov zorgde voor een volledig Russisch podium. De leider in het wereldbekerklassement gaf twee honderdsten toe op Murashov.